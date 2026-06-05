Bivši fudbaler Duško Tošić ponovo je privukao pažnju javnosti na društvenim mrežama nakon što je objavio fotografiju sa novom partnerkom Norom Milosavljević, a interesantno je da je nakon deset godina uklonio poslednju fotografiju na kojoj je bio zajedno sa bivšom suprugom, Jelena Karleuša.

Ovaj potez izazvao je brojne reakcije među pratiocima, koji su ga protumačili kao simbolično zatvaranje jednog životnog poglavlja.

Iako su Tošić i Karleuša već duže vreme razdvojeni, njihovi privatni životi i dalje izazivaju veliko interesovanje javnosti. Mnogi su primetili da je poslednja zajednička fotografija, koja je godinama bila dostupna na njegovom profilu, nestala bez ikakvog objašnjenja.

Ubrzo nakon toga, Tošić je objavio novu fotografiju na kojoj pozira u društvu atraktivne plavuše..

Fotografija je za kratko vreme prikupila veliki broj lajkova i komentara, a pratioci nagađaju da je reč o zvaničnoj potvrdi nove emotivne veze. Sam Tošić se oglašavao povodom brojnih spekulacija, ali nije otkrio identitet devojke koja se pojavila u njegovom životu.

"Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam" - prokomentarisao je kratko fudbaler.

Okršaj na mrežama

Podsećanja radi, bivši fudbalski reprezentativac se našao u žiži javnosti nakon navoda da je na društvenim mrežama ušao u verbalni okršaj, navodno kako bi zaštitio svoju novu izabranicu Noru, ali i uputio provokaciju bivšoj supruzi Jeleni Karleuši, nakon čega je ubrzo uklonio komentar koji je bio upućen na njen račun.

Iako bivši sportista nastoji da privatni život drži daleko od očiju javnosti, jedan njegov potez na Instagramu izazvao je veliku pažnju i pokrenuo brojne reakcije.

Sve je počelo kada se na mrežama pojavio skrinšot komentara u kojem je Tošić odgovorio na komentar jednog pratioca.

U spornom odgovoru, koji je izazvao lavinu reakcija, navodi se:

-Karleuša p*zdi sa svojih 20–30 naloga na X-u, samo izmišlja priče da im napakosti, jadna - glasio je navodni komentar koji se pripisuje bivšem fudbaleru.

On je na Instagramu reagovao direktno ispod objave korisnika i nadovezao se kratkim odgovorom.

-Stalno ona tako, kako joj ne dosadi više - napisao je uz emotikone koji plaču od smeha.

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