Objavljen je snimak mladenaca koji pokušavaju da ispoštuju tradicionalni svadbeni običaj.

Na video-snimku, navodno nastalom u Turskoj, a koji se velikom brzinom proširio mrežom X, vidi se kako mlada na kućnom pragu pokušava da razbije tanjir, što prema običaju treba da simbolizuje srećan početak zajedničkog života. Međutim, kada joj to nije pošlo za rukom, mladoženja je bez mnogo razmišljanja prišao, razbio tanjir umesto nje i izazvao smeh i aplauz okupljenih gostiju.





Objava je prikupila veliki broj pregleda i komentara, a mnogi korisnici društvenih mreža ocenili su da je upravo mladoženjina spontana reakcija učinila ceo trenutak još lepšim.

"E, to je zet! Bravo zetu", pisali su u komentarima.

Inače, običaj da mlada razbije tanjir ili čašu na kućnom pragu ima svoje varijacije u zemljama Balkana. Etnolozi se navode da se u različitim delovima Turske i Balkana rituali pri ulasku u novi dom razlikuju. Prag kuće tradicionalno se smatra simbolom prelaska iz jednog životnog poglavlja u drugo, pa su se vekovima razvijali različiti običaji kojima se mladencima želi sreća, blagostanje i skladan brak.