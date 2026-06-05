Pevačica Mina Kostić se već nekoliko dana nalazi u psihijatriskoj ustanovi "Dr Laza Lazarević", a u ovu ustanovu je navodno primljena zbog agresivnog ponašanja.

Kako navode izvori bliski pevačici, Mina je u nedelju prolazila kroz vrlo težak period i emotivno stanje.

Komšije, koje su čule jaukanje i dreku iz njenog stana, pozvale su Hitnu pomoć. Dalje se navodi da je na njenu adresu Hitna dva puta dolazila i oba puta je pevačica odbijala da bude hospitalizovana.

Na kraju je pozvana policija, koja je uspela da smiri pevačicu i preveze je u psihijatrijsku ustanovu.

- Dva puta je dolazila Hitna pomoć i oba puta je odbijala da pođe sa njima. Potom je pozvana policija. Ostalo znate - rekao nam je izvor.

Alo/Kurir

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