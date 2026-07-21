Vlažni uslovi pogoduju njenom nastanku, a tamne fleke često ostaju čak i nakon dugotrajnog ribanja. Ipak, jedan jednostavan trik koji se proširio društvenim mrežama mnogima je pomogao da bez mnogo truda vrate kupatilu čist izgled.

Britanka koja se suočila sa tvrdokornom buđi potražila je savet u Fejsbuk grupi posvećenoj trikovima za čišćenje doma. Među brojnim predlozima izdvojila se metoda koju su mnogi članovi opisali kao izuzetno efikasnu, pa je odlučila da je isproba.

Na silikonske spojeve zahvaćene buđi postavila je komade vate natopljene izbeljivačem. Vatu je pažljivo rasporedila duž ivica tuš-kabine i ostavila da deluje tokom cele noći, bez dodatnog ribanja ili čišćenja.

Kada je sledećeg jutra uklonila vatu, iznenadila se rezultatom. Crne naslage gotovo su potpuno nestale, a silikonski spojevi ponovo su izgledali svetlo i čisto. Fotografije koje je objavila, na kojima se vidi stanje pre i posle tretmana, brzo su privukle pažnju velikog broja korisnika.

Mnogi su u komentarima napisali da su godinama koristili izbeljivač, ali da im nikada nije palo na pamet da ga nanesu na vatu i ostave da deluje nekoliko sati. Drugi su potvrdili da su isprobali isti postupak i da su dobili slične rezultate.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da sa izbeljivačem treba rukovati pažljivo. Tokom upotrebe neophodno je dobro provetravati kupatilo i nositi zaštitne rukavice kako bi se izbegao kontakt sa kožom i udisanje isparenja.

Naglašavaju i da ovaj trik uspešno uklanja površinske tragove buđi, ali ne rešava njen uzrok. Ako se buđ stalno vraća, problem najčešće leži u prekomernoj vlazi ili lošoj ventilaciji, pa je potrebno otkloniti uzrok kako bi kupatilo duže ostalo čisto i bez tamnih naslaga.