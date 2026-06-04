Sejda Bešlić, supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, sahranjena je na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Na sarajevskom groblju Bare klanjana je dženaza Sejdi Bešlić, nakon čega je obavljen ukop.

Na poslednjem ispraćaju okupio se veliki broj građana Sarajeva, ali i drugih gradova Bosne i Hercegovine, kao i zemalja regiona, koji su došli da odaju počast preminuloj i pruže podršku porodici Bešlić u ovim teškim trenucima.

Mezar su služila četvorica hodža, a nakon verskog obreda Sejda je spuštena na večni počinak. Od Dina Merlina, koji je tokom ceremonije sve vreme plakao, nisu se odvajali njegovi sinovi.

Dženazi i ukopu prisustvovale su brojne ličnosti iz javnog života, među kojima su bili Dino Merlin, Fahrudin Pecikoza, Nazif Gljiva, Nihad Alibegović, Osman Hadžić, kao i pevačice Nikolina Kovač i Slađana Mandić.