Vlada Srbije donela je danas odluku da građanima koji su pretrpeli štetu tokom velikih snežnih padavina početkom godine obezbedi besplatne male kućne aparate i belu tehniku.

Na sednici Vlade usvojen je Zaključak kojim se Republičkoj direkciji za robne rezerve daje saglasnost da nabavi i bespovratno isporuči potrebne uređaje jedinicama lokalne samouprave koje su 12. januara 2026. godine imale proglašenu vanrednu situaciju zbog obilnih snežnih padavina.

Za ovu namenu opredeljeno je ukupno 33 miliona dinara sa uračunatim PDV-om.

Kako je saopšteno, građani koji su bili pogođeni posledicama snežnog nevremena dobiće pomoć na osnovu spiskova koje su lokalne samouprave dostavile Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Pored ove odluke, Vlada Srbije usvojila je i Akcioni plan za period od 2026. do 2028. godine za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije.

Dokument predviđa realizaciju niza aktivnosti usmerenih na ostvarivanje ciljeva definisanih Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period od 2024. do 2028. godine.

Akcioni plan sadrži detaljan pregled mera, aktivnosti, nosilaca realizacije, rokova, pokazatelja uspešnosti i izvora finansiranja.

Na današnjoj sednici usvojena su i rešenja kojima se podržava kandidatura Saveza Srbije za bodi-bilding, fitnes, bodi-fitnes i aerobik za organizaciju Svetskog prvenstva u fitnesu za mlađe kategorije, kao i Svetskog prvenstva za juniore u bodi-bildingu i fitnesu koje bi trebalo da bude održano ove godine u Čačku.

Za realizaciju ovih međunarodnih sportskih događaja obezbeđeno je ukupno 20 miliona dinara.

Vlada je istakla da na ovaj način nastavlja podršku organizaciji velikih sportskih manifestacija koje doprinose promociji Srbije i razvoju sporta među mladima.

Usvojena je i Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, kojom je potvrđeno da cena ove osnovne životne namirnice ostaje ograničena na 65 dinara.

Cilj ove mere je očuvanje životnog standarda građana i zaštita najširih slojeva stanovništva od rasta cena osnovnih proizvoda.

Na sednici je doneta i odluka da građani opštine Trgovište dobiju jednokratnu novčanu pomoć.