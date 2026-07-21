Najviša temperatura biće od 27 do 33 stepena. RHMZ upozorava da se u ranim popodnevnim satima "osmatraju dva snažna grmljavinska sistema: jedan koji se približava i širi iz pravca BiH ka jugozapadnoj Srbiji i drugi koji je formiran na severu Jadrana koji će do večernjih sati takođe stići do teritorije Srbije".

Upozorenje na ekstremne vremenske nepogode RHMZ je objavio ranije danas i inicirao pokretanje procedure za prenos SMS hitnih informacija građanima usled jakih vremenskih nepogoda koje se u naredna 24 časa prognoziraju na delu teritorije Republike Srbije (a naročito na području Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, zatim na području AP Kosovo i Metohija, kao i na jugoistoku Srbije).

Najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode, izdat je danas za područje na kojem je najavljeno nevreme - u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Rizik od pojave grmljavinskih nepogoda postoji i u ostalim delovima Srbije južno od Save i Dunava, napominje RHMZ.

Zbog toga se savetuje maksimalan oprez i izbegavanje svih aktivnosti na otvorenom ukoliko u blizini nema čvrstih i bezbednih objekata, imajući u vidu da olujni sistemi mogu da naiđu iznenada, ističe RHMZ.

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