Jedan od najpoznatijih crnogorskih planinara i advokat iz Bijelog Polja, Bogdan Pavićević, ostvario je novi veliki uspeh osvojivši Monblan, najviši vrh Zapadne Evrope, visok 4.810 metara.

Uspon na Monblan predstavlja izuzetno zahtevan poduhvat koji traži vrhunsku fizičku spremnost, iskustvo i psihičku izdržljivost. Ovaj planinski masiv, smešten na granici Francuske i Italije, važi za jedan od najprepoznatljivijih simbola evropskog alpinizma i san je brojnih planinara širom sveta.

Osvajanjem ovog vrha, Pavićević je još jednom dostojno predstavio Bijelo Polje i Crnu Goru na evropskoj planinarskoj sceni, potvrđujući status jednog od najuspešnijih crnogorskih alpinista.

Ovo nije prvi veliki podvig bjelopoljskog planinara. Čitaoci portala Pogled imali su priliku da ranije pročitaju njegovu ekskluzivnu ispovest nakon što je osvojio Akonkagvu (6.962 metra), najviši vrh Južne Amerike. Tada je govorio o teškim pripremama, borbi sa ekstremnim visinama, nedostatkom kiseonika i izazovima koje nose najveće svetske planine.

U tom razgovoru istakao je da svaki veliki uspon predstavlja pre svega borbu sa samim sobom, naglašavajući da su mentalna snaga i karakter jednako važni kao fizička spremnost.

Novi uspeh na Monblanu potvrđuje da Bogdan Pavićević nastavlja da pomera sopstvene granice, ali i da svojim primerom promoviše planinarstvo i vrednosti koje ovaj sport nosi - upornost, disciplinu i istrajnost.

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