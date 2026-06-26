Poznati kompozitor i producent Goran Ratković Rale iza sebe ima bogatu muzičku karijeru, ali i veoma turbulentan privatni život, obeležen teškim sudbinama i dramatičnim trenucima.

Krajem osamdesetih godina Rale je dve godine proveo u Austriji, period koji mu je, kako kaže, zauvek promenio život.

Tamo je upoznao devojku po imenu Endži, koja je postala njegova najveća ljubav, ali i njegova najveća životna bol.

Rani život i odlazak u Austriju

Govoreći o tom periodu, Rale je istakao da je dolazak u Austriju za njega predstavljao veliki kulturološki šok.

-Dve godine sam živeo tamo. Upoznao sam devojku koja se zvala Endži. Međutim, već tada, govorimo o 1988. i 1989. godini, ušao sam u potpuno drugačiji svet. Jednostavno, nisam poznavao nijednog čoveka koji se nije drogirao. To mi je bilo neverovatno. Došao sam sa sela, nikada u životu nisam probao drogu i oduvek sam imao otpor prema tome. Imao sam osećaj da sam jedini koji se razlikuje. Tako sam upoznao Endži, koja je bila teški zavisnik od narkotika. Jednom sam došao u Srbiju, a kada sam se vratio u Austriju, nje nije bilo kod kuće. Zvao sam je i raspitivao se gde je, ali niko nije znao da mi kaže - ispričao je on.

Period života koji opisuje kao "pakao"

Nedugo zatim, na jednom gradskom festivalu doživeo je trenutak koji nikada neće zaboraviti.

-Festival se održavao u mestu udaljenom četrdesetak kilometara od grada u kojem sam živeo. Krenuli smo tamo sa bendom, jer smo bili pozvani kao gosti. U jednom trenutku ugledao sam devojku na štakama kako ulazi na železničku stanicu. Rekao sam prijatelju Giksu da stane. Otvorio sam vrata automobila i video da je to Endži. Bila je na štakama, a baš kada sam krenuo da joj priđem, pojavio se neki mladić, zagrlio je i poljubio. U tom trenutku doživeo sam šok. Samo sam se uhvatio za vrata automobila i vratio se nazad - prisetio se.

Iako je u prvi mah pomislio da ga je Endži zamenila drugim muškarcem, iste večeri saznao je bolnu istinu.

-Kada smo stigli kod prijatelja, jedan od njih je primetio da nisam dobro i pitao me da li sam se napio. Nisam popio ni kap alkohola, ali sam mu rekao da sam je video i da sam siguran da je negde u blizini. Krenuli smo da je tražimo. Kada smo već odustali i krenuli kući, prijatelj je pokazao prema stepeništu i rekao: "Eno je". Pogledao sam, ali nisam bio siguran da je to ona. Zatim sam ugledao štake pored nje. Prišao sam joj, zagrlio je i pitao gde je bila i šta joj se dogodilo? Samo je ponavljala: "Pusti me, pusti me, moraš da živiš, gotova sam". Oko nje su bili ljudi iz tog društva i pokušavali su da naprave problem, ali nas je bilo dovoljno da do toga ne dođe. Posle pola sata prijatelji su me odvojili od nje i rekli mi istinu koju su do tada krili - otkrio je kompozitor.

Tragedija koja je promenila sve

Kako kaže, tada je saznao da je Endži pokušala da izvrši samoubistvo.

-Rekli su mi: "Rolande, nismo hteli da ti kažemo, ona se nadrogirala, sela je na železničku prugu i naišao je voz. Mašinovođa je pokušao da zakoči, ali nije uspeo da je izbegne. Voz joj je otkinuo deo tela". Bila je smeštena u bolnicu i nije bila životno ugrožena. Međutim, njeni prijatelji su joj doneli garderobu, pobegla je iz bolnice, a potom je preminula od sepse - priznao je potom.

Emotivne posledice koje je nosio godinama

Vest o njenoj smrti potpuno ga je slomila, pa je odlučio da napusti dotadašnji način života.

-Kada sam čuo da je umrla, prošla su možda tri ili četiri dana, spakovao sam svoje stvari, dao otkaz i krenuo po Evropi kao ulični svirač. Putovao sam i svirao, pokušavajući da pobegnem od svega što me je podsećalo na nju - pričao je Rale s knedlom u grlu.

Zaključak o životnoj borbi i preokretu

Kasnije je u Nemačkoj upoznao devojku iz Nigerije, koja mu je, kako ističe, pomogla da shvati da život ipak ide dalje.

-Prišla mi je dok sam svirao na ulici i kasnije me pozvala na ručak. Zahvaljujući njoj shvatio sam da sam se potpuno izgubio u bolu zbog Endži. I danas mogu da kažem da je ona bila moja najveća ljubav. Čak sam i ćerki dao ime Anđela zbog nje. Ipak, ta devojka iz Nigerije pomogla mi je da razumem da život ne sme da se svede samo na uspomene i da čovek mora da nastavi dalje - iskreno je ispričao u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

Alo/Blic