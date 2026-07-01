Pevačica Ana Nikolić ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije svojih pratilaca. Iako je poznato da je u burnoj emotivnoj vezi sa kompozitorom Goranom Ratkovićem Raletom, pevačica je odlučila da dodatno podgreje atmosferu i, čini se, izazove dozu ljubomore kod svog partnera.

Ana je na svom Instagram profilu objavila seriju vrelih fotografija na kojima je u strasnom zanosu sa markantnim, crnokosim muškarcem punim tetovaža, koji je ljubi i drži za grudi. Na prvu loptu, mnogi pratioci su pomislili da je Ana u zagrljaju slavnog Mikelea Moronea, zvezde popularnog filma "365 dana".

Međutim, nije reč o novom dečku, već o veštačkoj inteligenciji (AI) kojom se pevačica malo više zanela, menjajući stajlinge, poze i izraze lica kako bi kreirala ove provokativne slike.

Nakon što su fotografije napravile opšti haos, hitno se oglasio njen verenik Rale i raskrinkao celu situaciju.





Umesto da napravi ljubomornu scenu, poznati kompozitor je smireno potvrdio o čemu se radi:

- To je AI slika, tako mi je Ana rekla. Rekla mi je da je neki glumac, ali da je montaža - poručio je za "Telegraf" Rale, stavljajući tačku na nagađanja, te je dodao da zbog toga nije imao apsolutno nikakav razlog za ljubomoru.

"Monotonija ubija"

Iako im je odnos prepun turbulencija o kojima mediji redovno bruje, Rale, koji se inače nedavno oporavljao od operacije srca, istakao je da mu je Ana najveća podrška i u životu i u poslu.

- Ljubav pobeđuje, da nema toga ne bi bilo ni nas, monotonija ubija. Ovako dešava se nešto, ishod je neminovan - to je pomirenje - zaključio je on na kraju.





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