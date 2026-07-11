Novinar i voditelj Božo Dobriša nedavno je gostovao u emisiji "Amidži šou", te tom prilikom priznao da mu je Ana Nikolić privlačna.

Naime, Boža je letos radio intervju sa Anom u Crnoj Gori, te su tada usledile njegove simpatije.

Kako su mediji tada pisali, Goranu Ratkoviću Raletu se ovo uopšte nije dopalo, pa je napravio ljubomornu scenu i prekinuo intervju.

- Prema Ani Nikolić sam osetio privlačnost, ona me je čak ovog leta i gledala, ali Rale je bio tu, stalno mu se vraća. Kad je htela Raleta švalera, a ne Boža kavaljera... Možda će i hteti vremenom, ja je još čekam... Još ovu sezonu... - poručio je Božo i otkrio šta će se desiti ako Ana pristane da bude sa njim:

- Odmah idemo u opštinu prvo, pa u crkvu - poručio je Dobriša.

Otišla pod nož

Ana Nikolić u tajnosti je posetila plastičnog hirurga kako bi "popravila" grudi.

Naime, odlučila se za dva broja manje implante, a poznato je i koliko je sve platila.

Kako navode domaći mediji, Nikolićeva u poslednje vreme nije bila zadovoljna izgledom svojih silikonskih grudi, pa je tako rešila da ih koriguje. Pevačica je za intervenciju izdvojila 5.000 evra.

- Ana već neko vreme nije bila zadovoljna kako joj izgledaju silikoni u grudima. Vremenom su se deformisali i pali, pa ju je to mnogo nerviralo. To se baš videlo kad je nosila neke dekoltirane i providne haljine. Od doktora s jedne poznate privatne klinike je tražila da joj zameni implantate i da joj se grudi podignu, ali da to sve izgleda što prirodnije. Pokazala je i svoje fotografije pre ugradnje silikona i rekla da opet želi baš takve grudi. Za tu intervenciju je dala 5.000 evra. Hirurg joj je ispunio sve želje i odradio odličan posao, pa su njene grudi sad kao kod devojke. Ovo nije prvi put da ide na remont. Pre nekoliko godina povećala je grudi za broj, a svojevremeno se rešila i silikonskih implantata iz usana. Kad pacijentkinja odluči da izvadi silikone i vrati prirodan izgled, nemoguće je da ponovo ima svoje prirodne grudi. Mora da ugradi manje silikone, kojima će postići željeni prirodni izgled, što se i desilo u Aninom slučaju - priča izvor.

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