Mirka Vasiljević i Vujadin Savić početkom septembra meseca poslednji put su viđeni zajedno na javnom događaju, a lepu glumicu od tada mogli smo samo da pratimo putem društvenih mreža, jer nerado ide na gradske manifestacije, kako zbog poslovnih tako i zbog porodičnih obaveza sa četvoro mališana.

Upravo na otvaranju druge sezone Plave dvorane Sava centra, mogli smo da vidimo Vujadina i Mirku, ali su tom prilikom iznenadili prisutne svojim ponašanjem.

Dok je glumica koračala u odelu braon boje i visokim potpeticama, njen suprug je "pobegao", budući da su pripadnici sedme sile Mirku pratili u stopu.

Filmska zvezda pozirala je nasmejana pre fotoreporterima, a Vujadin je vidno uznemiren i nervozan sačekao da završi daleko od kamera i reflektora.

Ovo neuobičjano ponašanje supružnika naišlo je na osudu javnosti.

"Boli ga zato što je nebitan"; "Vujadin je još u pelenama"; Mirka je divna, ovo je njegova sramota, a ne njena", bili su samo neki od komentara na račun Mirke i Vujadina.

"Vujadin je ljubomorniji od mene"

Podsetimo, Mirka Vasiljević i Vujadin Savić godinama žive u vanbračnoj zajednici , a glumica je nedavno otkrila detalje njihovog odnosa.

Priznala je da je ona krivac što se još uvek nisu venčali, te otkrila detalj o suprugu koji većina ljudi ne bi mogla ni da pretpostavi.

- Vujadin je ljubomorniji od mene. Meni je van pameti da se prave neke veštačke stvari da bi se videlo da li je neko ljubomoran ili ne. To je trošenje vremena na gluposti. U životu mu nisam uzela telefon u ruke, ne znam mu ni šifru. Moju šifru svi znaju, ona je javno dobro Srbije. Njegov telefon me ne zanima. Muškarci imaju drugačije razmišljanje, drugačiju strukturu mozga od nas žena. Njihove šale s drugarima i njihovo komentarisanje može da bude potpuno drugačije i da napraviš sebi problem. Ako nešto treba da dođe do mene, doći će. I to ne može niko živ da spreči i doći će do mene onda kad treba da dođe. Što bih sad ja kopkala, tražila i igrala se s tim? Ako uspe to da sakrije, to se za mene nije ni desilo, svaka čast, gospodine. A ako saznam, izvoli sedi, gospodine, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo - rekla je Mirka, te priznala da je njen izabranik vrlo romantičan.

- Volim da dobijam cveće. I dan-danas nema ništa lepše nego kad vidim pune vaze cveća kad uđem u kuću. Nekad se ulenji, nekad se ne ulenji u vezi s tim, ali ni ja nisam idealna - priznala je glumica.

Vasiljevićeva je rekla i da je ona razlog što se ona i Vujadin još uvek nisu venčali iako se zabavljaju godinama i imaju četvoro dece.

- Kriva sam što se nismo venčali, priznajem javno. To je trebalo da se desi još pre 15 godina, ali imala sam mučnine u trudnoći. A i za 11 godina smo se devet puta selili s malom decom - rekla je, pa dodala:

- Kad sam bila mlađa, bila sam dosta konfuznija u vezi s tim i zanimala sam se za svaki detalj, a sad bih to potpuno uprostila. Važni su dragi ljudi i dobra energija. Kod Vujadina bi se to verovatno rešilo za jedan dan. Možda mu uskoro to i prepustim, ako dobijem malo mudrosti, a on neka me obavesti i obuče. On bi želeo da se ja za njega udam u Zvezdinom dresu - zaključila je Mirka u podkastu "Sisterhud"