Uroš Živković odlučio je da izađe iz sopstvene zone komfora i to uz podršku suptuge Jovane, a to mu je definitvno pošlo za rukom ekranizacijom za novu numeru "Pitam te", tokom koje je snimao kadrove sa vrelim plesačicama.

Kako je priznao, to mu nije bilo ni malo prijatno. - I dalje mi je neprijatno zbog toga. Moram da se zahvalim mojoj Jovani i mom timu. Dali su sve od sebe za ovu pesmu i to se oseća. Lakše mi je da pevam 12 sati bez prestanka nego da snimam spotove.

To mi je uvek traumatično i stresno, ali šta ćemo, posao zahteva da se pesme ekranizuju“, rekao je pevač.

Posebno je istakao ulogu svoje supruge, koja je, kako kaže, bila jedan od glavnih pokretača cele ideje.

- Moram da kažem da je ovo bila njena inicijativa. Nisu mi dali prostora da razmišljam, celoj porodici se jako svidela pesma. Ova pesma je drugačija, lepršava je, tekst nije naporan. Videćemo šta će se desiti, ali za sada deluje dobr - rekao je pevač.

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