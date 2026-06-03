Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Gebrejesus rekao je na konferenciji za novinare da se sa odgovorom na epidemiju i dalje zaostaje, ali da zdravstvene službe "pod vođstvom vlade DR Konga, sustižu" epidemiju.

Epidemija ebole se iz Konga proširila na susednu Ugandu, a Ministarstvo zdravlja te zemlje je saopštilo da je u Ugandi do juče potvrđeno 15 slučajeva ebole.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Ugande, od izbijanja epidemije ebole u toj zemlji je od te bolesti jedan pacijent preminuo.

Amerika uvodi hitne mere zbog zabrinjavajućeg širenja ove bolesti

CDC je ranije već uveo zabranu ulaska za strane državljane koji su boravili u tim afričkim državama.



Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) proširio je mere zabrane ulaska u SAD za osobe koje predstavljaju potencijalni zdravstveni rizik zbog aktuelne epidemije ebole u Africi.

Nova privremena uredba objavljena je u petak, a CDC navodi da je razlog širenje Bundibugyo soja ebole, za koji trenutno ne postoje odobrena vakcina ni terapija.

Nova ograničenja zbog epidemije ebole

Prema novim pravilima, osobama sa stalnim boravkom u Sjedinjenim Američkim Državama biće privremeno zabranjen ulazak u zemlju do sredine juna ukoliko su u prethodnih 21 dan boravile u Demokratskoj Republici Kongo, Ugandi ili Južnom Sudanu.

CDC je ranije već uveo zabranu ulaska za strane državljane koji su boravili u tim afričkim državama.

Američkim državljanima ulazak u SAD i dalje je dozvoljen, ali će morati da se vraćaju preko aerodroma Vašington Dals, gde su uvedene dodatne zdravstvene kontrole i pregledi.