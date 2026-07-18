Novi premijer Ukrajine Sergej Korecki prijavio je u svojoj imovinskoj deklaraciji tri zemljišne parcele koje se nalaze u okolini Konstantinovke u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), objavila je agencija „RIA Novosti“, pozivajući se na dokumentaciju političara.

Parcele na frontu

Prema podacima iz deklaracije, porodica Koreckog ukupno poseduje 21 nekretninu, od čega je 17 zemljišnih parcela. Tri parcele nalaze se u blizini Konstantinovke gde se vode žestoke borbe, dok se još 12 nalazi u području Družkovske zajednice Slavjansko-Kramatorske aglomeracije, koja je pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Ukupna površina navedenih parcela iznosi oko 261.500 kvadratnih metara. U deklaraciji su navedene i dve nekretnine u Volinskoj oblasti, koje su upisane na suprugu novog premijera. Površina jedne iznosi oko 1.700, a druge oko 1.900 kvadratnih metara.

Sergej Korecki imenovan je za novog premijera Ukrajine 16. jula. Za njegovo imenovanje glasalo je 289 poslanika Vrhovne rade, jedan je bio protiv, sedmoro uzdržano, dok 21 poslanik nije učestvovao u glasanju.

Istog dana ukrajinski parlament potvrdio je imenovanje 16 ministara nove vlade, dok mesta ministara odbrane i spoljnih poslova još nisu popunjena.

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