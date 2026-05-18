Folker Radiša Trajković Đani doživeo je dramu na jednoj privatnoj proslavi kada ga je gost ujeo za stomak.

Sada se tim povodom oglasila njegova supruga Slađa i otkrila kao se on oseća.

- Đani je dobro, kod kuće je. Trenutno prima antibiotik. Dobro je prošlo na kraju, ići će na proveru mladeža za koji ga je čovek ugrizao, najverovatnije će mu ga skinuti - dodala je ona.

Slađa je otkrila i da folker od ranije poznaje čoveka koji ga je ujeo:

- Đani ga znao od ranije, to je sve krenulo iz šale i završilo se... eto tako - izjavila je Slađa.

Šta se zapravo desilo?

Radiša Trajković Đani je završio u bolnici nakon što ga je gost na privatnoj proslavi ujeo za stomak.

Nakon incidenta Đani se oporavlja, a iako je objavljeno da je došlo do sukoba između pevača i gosta, zapravo je bila drugačija situacija.

Gosta je pogodila pesma, pa je u naletu euforije ugrizao Đanija za stomak.

- Ovo ne bi bilo toliko strašno da gost nije zubima nije povredio mladež pevaču - rekao je izvor.

Kako se dalje navodi, pevač je potom potražio medicinsku pomoć, a lekari su mu sanirali povredu i zadržali ga na kraćem posmatranju zbog prevencije mogućih komplikacija.

Takođe se navodi i to da atmosfera na svadbi prethodno nije ukazivala na bilo kakav konflikt među gostima, već da se sve desilo jer je gost bio ponesen energijom.

- Nije bilo ni tuče, ni problema, niti bilo kakvog nasilja. Jednostavno je gosta pogodila pesma i od sreće nije znao šta će - rekao je izvor sa slavlja.

