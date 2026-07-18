Glumica i dugogodišnja partnerka Lazara Ristovskog, Anica Lazić, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je na Instagramu objavila novi snimak iz šminkernice.

Glumica je pokazala kako izgleda njen nos tri meseca nakon operacije. Ona je pozirala u crvenoj haljini sa prirodnom šminkom i kovrdžavom kosom neposredno pred snimanje.

Njeni pratioci su uočili promenu kod nje nego kada je bila u fazi oporavka.

- Operisala sam nos. Doktor mi je rekao da je tako najbolje, imala sam devijaciju, ali je korigovao malo estetski. Operaciju sam imala skoro, tek su mi skinuli konce i još uvek se oporavljam - ispričala je tada glumica.

Iako je tada bila tek izašla iz operacione sale, nije pravila pauzu u poslu.

- Moram da snimam, pa ne mogu da krijem, niti želim da krijem - rekla je Anica, objašnjavajući da je nastavila sa profesionalnim obavezama uprkos oporavku.

Tri meseca kasnije, čini se da je oporavak uspešno priveden kraju.

Na novom snimku deluje opušteno i nasmejano, a pratioci u komentarima ističu da izgleda sveže i da je korekcija vrlo diskretna, zbog čega mnogi smatraju da je zadržala svoj prepoznatljiv izgled, uz suptilne promene.

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