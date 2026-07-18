Popularna voditeljka Dušica Jakovljević iznenadila je javnost kada se hitno oglasila na svom Instagram profilu samo dva dana pred veliko superfinale rijalitija "Elita 9". Ona je otkrila da je zbog prevelikog umora i iscrpljenosti prinuđena da napravi kratku pauzu tokom vikenda kako bi "napunila baterije".



Dušica je iskreno priznala da je njena želja bila da se sa gledaocima druži čak sedam noći u kontinuitetu, ali da se njen organizam pobunio uprkos ogromnoj volji i energiji koju nesebično daje.

- Dragi moji, i pored najveće volje i ogromne energije koju nesebično dajem u svakoj emisiji, za vikend duša mora da puni baterije. Moja želja je bila da se družimo čak sedam noći u kontinuitetu. Srce, mozak i duša su hteli, ali se organizam pobunio. Oporavljam se za superfinale u ponedeljak i grmljavinu koju možemo da priredimo u našoj savršenoj simbiozi" - napisala je Dušica Jakovljević.

"Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima"

Dušica je nedavno govorila o problemima koje ima.

- Desilo se da sam imala šest intervencija na sinusima - nehirurških, rađenih radiotalasima. To je ono što mnogi pogrešno tumače kao šest operacija. Pored toga imam i šest alergija. Inače, genetski sam sklona devijaciji, jer i sa tatine i sa mamine strane u porodici imamo jake kosti. U jednom trenutku sam poželela da svoj nos malo skratim i smanjim, jer mi se to jednostavno dopadalo. Pridržavala sam se svih preporuka tokom oporavka, ali se nos, nažalost, urušio na jednu stranu dok je zarastao. Upravo na mestu gde je bila devijacija srušio se prednji deo. Nije ništa strašno, ali me očekuje još jedna operacija koja bi trebalo sve da ispravi, jer se radi drugom metodom. Ako i to ne uspe, postoji mogućnost i treće - objasnila je Dušica u emisiji "Otkrivanje sa Milenom".

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