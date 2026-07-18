Marija Kilibarda postala je majka 5. oktobra 2024. godine, kada je rodila ćerkicu Senju. U srećnoj vezi sa Banetom Vučelićem, sinom poznate glumice Ljiljane Dragutinović, Marija je dobila naslednicu, a glumica je nedavno progovorila o svom odnosu sa snajkom i otkrila da joj, uprkos bliskosti, ne pomaže u čuvanju bebe.

- Marija je dobro, a Senja je jedna divna devojčica. Postala je moja mezimica, jer je prva devojčica, već imam dva unuka i naravno da je miljenica jedna mala i slatka - rekla je Ljiljana , i otkrila kako se njen sin snašao kao tata.

- Divno, predivno, verujte. Nisam očekivala da će biti tako jer ne znam nijednog muškaraca koji se toliko angažuje i to sa velikom ljubavlju i prema Senji i prema Mariji. Mene sve u vezi s njima impresionira, vidim ih kao lepu i skladnu porodicu - objasnila je glumica i istakla da još uvek ne čuva unuku.

- Ne, pa Senja mora da bude uz mamu i tatu, sada jer je ona još mala - rekla je ona.

Bila u braku sa moćnikom

Ljiljana Dragutinović važila je zajednu od najlepših srpskih glumica, te ne čudi što je zapala za oko brojnim poznatim muškarcima, ipak, njeno srce osvojio je Milorad Vučelić.

Oni su u braku dobili ćerku Anu i sina Branislava. Ipak, njihov brak nije bio onaj za ceo život, te su stavili tačku na ovu priču.

Međutim, ostali su u korektnim odnosima, pre svega zbog dece.

Njihova ćerka takođe je javna ličnost, pozorišna rediteljka, sin Branislav Vučelić je sa voditeljkom Marijom Kilibardom. Kao i njegova sestra, on takođe ne želi da se medijski eksponira.

BONUS VIDEO: