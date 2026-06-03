Dolazak jedne od najvećih hrišćanskih svetinja, Pojasa Presvete Bogorodice, u Srbiju podigao je na noge verni narod, ali i pokrenuo burne polemike u javnosti. Dok su stotine hiljada građana strpljivo satima čekale u redovima, našli su se i oni koji su ovaj čin kritikovali, što je naišlo na oštru reakciju jednog od najomiljenijih srpskih sveštenika, oca Predraga Popovića.

Slike nezapamćenih, kilometarskih redova vernika koji u tišini i molitvi čekaju i po pet, šest ili deset sati kako bi se poklonili svetinji, obišle su Srbiju. Prema procenama, više od pola miliona građana prošlo je kroz hram kako bi celivalo Pojas Presvete Bogorodice, a jučerašnji dan zabeležen je kao kulminacija ovog velikog događaja, kada su gužve bile najveće.

Međutim, paralelno sa rekom vernika, na društvenim mrežama i u pojedinim medijima povele su se rasprave o autentičnosti same svetinje. Na ove kritike i cinizam oštro je odgovorio jerej Predrag Popović, koji važi za duhovnika blage reči, ali je ovoga puta javno i bez ustručavanja stao u odbranu vere i naroda

„Ni Turci nas nisu tako častili kao naši izrodi“

Otac Predrag je istakao da su kritike na račun vernika koji se klanjaju svetinji u zemlji Svetog Save i Nemanjića potpuno neshvatljive i nedopustive.

- Slušam ovih dana kritike na račun vernika koji idu da se poklone Pojasu Presvete Bogorodice. To da čovek u Srbiji, zemlji Svetog Save i Nemanjića, doživi... Mislim da nas ni Turci nisu častili toliko kao pojedini naši izrodi koji se trude da to urade. To je bogoborstvo! Ako ljudi idu u crkvu, džamiju, to je njihova stvar. Šta se mene to tiče i nema šta ja tu da komentarišem. Bude mi krivo kada vidim da se vode polemike da li je to pravi pojas ili nije - iskren je sveštenik.

Poučna priča o veri i vodi iz bare

Da bi objasnio suštinu vere koja nadilazi materijalne sumnje i naučni racio, otac Predrag je podelio dirljivu i poučnu priču koju je davno čuo:

- Išao jedan naš pravoslavac pod Ostrog. Njegov komšija musliman je čuo za to, otišao kod njega i rekao mu: "Čuo sam da ideš pod Ostrog, molim te donesi mi svetu vodu, žena mi je bolesna."

Komšija je obećao da će doneti, otišao je tamo, ali kada se vraćao shvatio je da je zaboravio da uzme vodu. Međutim, on je hteo malo da mu napakosti, pa uzme vodu iz neke bare i donese komšiji. Ovaj uzme vodu, zahvali mu se puno, da vodu ženi i ona ozdravi! Ovaj naš nosi greh što je prevario čoveka, ali molitva upućena Bogu ne može da bude prevara nikada! - istakao je otac.

„Nisu se molili kamiljoj dlaci, već Bogorodici“

Sveštenik je naglasio da čudotvorna sila ne leži u samom materijalu, već u iskrenom nameru i veri onoga ko se moli, poručivši da niko ko se pomolio neće ostati neuslišen.

- Svi mi koji smo stajali u redu da celivamo Pojas Presvete Bogorodice pet, šest, deset sati... Ima milion ljudi koji nisu mogli da dođu, ali su se molili Presvetoj Bogorodici i niko neće otići a da mu molitva ne bude uslišena. Nisu se ljudi molili kamiljoj dlaci koju je Bogorodica nosila ili nije nosila. Da li je autentična – to uopšte nije predmet rasprave! Ti ljudi koji to kritikuju nemaju taj osećaj vere u sebi, nego se vode nekim raciom, naukom... Mi radimo svoj posao, molimo se Bogorodici. Amin - zaključio je otac Predrag Popović.

Dok se svetinja ispraća, u Beogradu ostaje svedočanstvo o istorijskim duhovnim sabranjima i veri naroda koja je, sudeći po nepreglednim redovima, jača od svake kritike.

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