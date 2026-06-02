Pevač Sloba Vasić nakon što je napustio kliniku Laza Lazarević, gde je proveo nekoliko dana, rešio je da okrene novi list uz podršku supruge Jelene.

Naime, folker je po izlasku iz bolnice otišao u Hram Svetog Save kako bi video Pojas Presvete Bogorodice, te poklonio mu se, što mogu uraditi i drugi vernici do 5. juna do kada će svetinja biti u našoj prestonici.

Sloba Vasić je sa suprugom i ćerkom satima čekao u redu kako bi se poklonio Pojasu Presvete Bogorodice, a snimak ispred kao i iz Hrama Svetog Save podelio je na Instagramu.



- Hvala ti Bože - napisao je pevač uz emotikon krsta, ruku koje se mole i srca.

"Pozlilo mu je jer zna šta je uradio"

Žena Slobe Vasića objasnila je šta se dogodilo nakon incidenta na aerodromu.

Kako kaže, sam je potražio pomoć nakon što mu je pozlilo.

- Niko njega nije bukvalno izbacio, odveo u neku ustanovu. On je posle incidenta na aerodromu došao kući i njemu je pozlilo, pose toga svega. On ima problem sa anksioznošću, njemu je pozlilo, skočio mu je pritisak, nije se dobro osećao, zna šta je uradio. Onda je otišao u Urgentni centar gde su ga primili, pregledali, zatim na VMA, a onda je odlučio da potraži stručnu pomoć, konkretno za anksioznost i te napade panike. Laza Lazarević je u tom momentu dežurna klinika - rekla je Lela, a onda se Sloba nadovezao:

- Da je bila bilo koja druga dežurna klinika, ja bih tamo otišao. U svakom slučaju, ja sam otišao u ustanovu koja je zadužena za pružanje pomoći ljudima poput mene u tom momentu. Ja sam se tamo javio zato što mi je bila potrebna pomoć, ne zato što mi je bilo lepo. Svako treba da ode da se javi, ako ima problem - rekao je Sloba Vasić za "Hype".



Vasić je, priznaje, ugasio telefon, kada se situacija otela kontroli.

- Moram da kažem da taj incident koji se desio, desio se. Ja sam ugasio telefon tada čim se to desilo i počeo sam da se borim sam sa sobom, i dolazimo do "Laze Lazarevića", to je javna ustanova, gde svi treba da se jave.

- Odlučio sam sam sa sobom da odem tamo, da kažem šta mi se desilo, i da poradim na sebi.

