Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u sredu, 3. juna sa predsednicom Senata Republike Uzbekistan Tanzilom Narbajevom, saopštila je danas Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Oni će se sastati u 11 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakrom Gobašem i ukazao da su zajednički projekti prethodnih godina dali snažan impuls partnerstvu dve zemlje kao i da su Emirati jedan od najvažnijih partnera Srbije u regionu Zaliva. Više o tome u našoj odvojenoj vesti.

Vučić se danas oglasio putem svog Instagram naloga, gde je istakao da je Pojas Presvete Bogorodice svetinja i da niko nema pravo da vređa ljude koji su prethodnih dana dočekali i celivali Pojas Presvete Bogorodice i koji su otišli da se poklone i pomole.