- Podrška svima koji se bore i stop diskriminaciji - poručio je Bojan uz svoju i Mininu fotografiju.

Podsećanja radi, Tomović se leči od bipolarnog poremećaja, a zbog bolesti je više puta bio u centru skandala - skidao se nag na babinoj sahrani, ljubio se sa bratom, hteo sebi da odseče uvo. Porodica ga je u jednom trenutku izbacila iz kuće, a govorio je da ga je majka otpisala zbog bolesti.

a domaće medije ispričao kakav mu je bio boravak u bolnici za duševne bolesti. Dotakao se i svojih nastupa, te otkrio da iako ih je zapostavio, sada ima druge izvore prihoda.

- Bilo mi je super u bolnici, tamo sam dočekao rođendan. Nekako sam tamo među svojima, znam da je mnoge potresla moja objava, imao sam probleme i normalno je da zbog svog stanja završim povremeno u bolnici, ali sada je sve dobro. Sve je u redu. Inače, sam napravim takvu situaciju da, kada se jave misli koje su loše i kada vidim da mogu da se povredim, ja odem u bolnicu. Tamo sam pod nadzorom i to je zaista jedna vrsta pomoći - rekao je Bojan, pa je nastavio:

Što se posla tiče, iako zovu, ne nastupam. Ne jurim za tim, imam novac od autorskih prava, od drugih nekih stvari, a nastupi mi ne trebaju. Svakako sam bezbedan što se tih bombi tiče, ja nikome ne mogu da budem meta. Žao mi je što se to desilo sa kućom kada je Zdravko Čolić u pitanju, to sa bombom. Nemam pare, pa nikome i nisam meta.

Bojan tvrdi da je često na točkovima.

- Inače sam na relaciji Crna Gora - Beograd i ovde dolazim da vidim rođake koji su mi tu, prijatelje, ali i da se malo provedem.

Priznao je da mu je porodica najveća podrška.

Majka je za mene sveta reč, a ranije to nisam shvatao. Svesno sam se odrekao roditeljstva zbog bipolarnog poremećaja, a koji ume da bude nasledan. Kažu da je bezuslovna ljubav jedina, majkina. Mislim da to i jeste istina. Svojoj majci se divim, ali i bratu, koji ima svoju porodicu, ali oni su inače zaista ljudi koji su uvek sa mnom tu.

