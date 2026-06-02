Narodna pevačica Vera Ivković u javnosti je ostala zapamćena po neviđenoj tragediji koja ju je zadesila.

Naime, njena ćerka Maja je bolovala od neizlečive bolesti - lupusa, od koje je i preminula u 27. godini.

Ova tragedija je Veru duboko pogodila, te je zbog toga napustila karijeru kako bi se posvetila porodici.

Međutim, ni Vera nije uspela da izbegne bolest i tugu. Nakon Majine smrti, Veru su zadesile dve teške životne situacije - smrt supruga četiri godine pre ćerkine smrti, kao i njen sopstveni zdravstveni problemi u vidu dva moždana udara.

Nakon teških životnih iskušenja, Vera je smeštena u Centar za stara lica u Rumi gde je 2012. godine provela poslednje dane svog života. Uprkos teškoćama koje je doživela, Vera je bila omiljena među osobljem i stanarima centra. Njena prijateljica i koleginica Anđelka se seća Verinog divnog osmeha i zajedničkih trenutaka smeha, ali i tuge koja ju je obuzimala zbog gubitka ćerke.

- Ona je ranije imala taj divni osmeh, toliko je volela da se smeje. Stalno smo jedna drugu zasmejavale. Jednom smo se i pred Titom usred pesme tako zasmejale. I sada pokušavam da iz nje izvučem osmeh. Uspem, nakratko, ali onda se ponovo povuče u sebe, krenu joj suze i samo doziva Maju - ispričala je Verina koleginica i prijateljica jednom prilikom.

Podsetimo, Vera je započela svoju muzičku karijeru sa suprugom Danilom Živkovićem, ali je ubrzo nastavila samostalno da nastupa i osvaja brojne nagrade i priznanja. Njen neodoljivi osmeh bio je nešto po čemu su je pamtili svi koji su je poznavali, ali taj osmeh je zauvek nestao kada je saznala da joj je ćerka Maja teško obolela.

BONUS VIDEO: