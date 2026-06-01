U muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde" često je turbulentno, a žiri ulazi u verbalne sukobe jer ne mogu da se usaglase oko ocenjivanja kandidata.

Nedavno je jedan od takmičara je izveo emotivnu pesmu legendarnog Sinana Sakića.

Jeleni Karleuši se dopalo njegovo izvođenje, pa mu je uputila niz komplimenata, a onda je javno otkrila da se kaje zbog reči koje je uputila Šerifu Konjeviću i Sinanu Sakiću .

- Meni si bio fantastičan, bomba u obe pesme. Viki je malo pre pomenula da je odrasla na Južnom vetru. Ogrešila sam se mnogo u drugom takmičenju, gde sam, da bih bila zanimljiva... - započela je Jelena .

- Svašta bila pričala za Sinana da bih bila zanimljiva i ogrešila sam se, naravno. Bila sam na jednom letu, sedim u avionu i prilazi mi Sinan Sakić, i kaže: "Zašto ti mene onako vređaš", ja sam rekla: "Ja? Nikada u životu, to se nije desilo" isto mi se desilo i sa Šerifom Konjevićem , rekla sam da je to džiberska muzika, mnogo sam se pokajala zbog tih reči. Svašta sam pričala, ali se sada izvinjavam. Sve ono što pevaju to je balkanski gen i što mi na ovim prostorima najviše volimo - poručila je Karleuša.

