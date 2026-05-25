Bivši reprezentativac Srbije Duško Tošić ponovo uživa u ljubavi, a prema navodima domaćih medija, njegovo srce osvojila je atraktivna Nora, žena koja iza sebe ima brak i dvoje dece.

Ljubavni život nekadašnjeg fudbalera već mesecima privlači pažnju javnosti, a sada je poznato da uživa u novoj romansi.

Tošić je nakon razvoda od Jelene Karleuše dugo skrivao privatni život, a sada je prvi put javno potvrdio vezu sa Norom, koja ima 32 godine, što znači da je od njega mlađa devet godina.

Kako je nedavno otkrio izvor blizak paru, njih dvoje ne kriju emocije ni u javnosti, te su viđeni u jednom beogradskom restoranu kako razmenjuju nežnosti.

Sportista je istakao da je zadovoljan u novoj vezi, ali nije želeo da otkriva dodatne detalje romanse.

"U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam"

Ovim povodom kratko se oglasio za medije i potvrdio da uživa u emotivnoj stabilnosti.

-Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam - rekao je bivši fudbaler, čime je potvrdio navode da njihova veza postaje sve ozbiljnija.

Turbulentan razvod

Podsetimo, Jelena Karleuša i Duško Tošić razveli su se nakon 16 godina braka, tokom kojeg su dobili dve ćerke, Atinu i Niku.

Pop diva se nakon zvaničnog razvoda javno oglasila i iskreno govorila o krahu zajednice sa bivšim suprugom.

- Potpisala sam sporazumni razvod braka posle 16 godina. Sama. Preko puta mene na slici su moj advokat Milan Ateljević i ovlašćeni advokat dosadašnjeg supruga koji nije došao. Nisam pitala zašto. Zbog raznoraznih medijskih i društvenih nagađanja dodaću da se sva zajednička imovina, stečena u braku, vodi na našu decu, Atinu i Niku. Staratelj naše dece sam ja. "Druga strana" nije imala drugačiji predlog - napisala je Jelena tada.

Karleuša se oglasila nakon razvoda

Pevačica je potom otvoreno govorila i o tome kako doživljava razvod.

- Evo, od jutros i juče, ceo dan pitaju me: "Kako si?". Primetila sam da je razvod kod žena, verovatno i u svetu, ali ovde u Srbiji, ravan smrtnom slučaju u porodici. Očekuju da se osećam kao da mi je neko umro, ali kada je reč o Dušku i meni, ovo je sada samo papirološki. Emotivno i ljudski, to se desilo mnogo ranije. Osećam se odlično, ne osećam se kao da mi je neko umro - istakla je ona, te dodala:

-Moram da kažem da su žene često zavisne od toga da imaju partnera i muža, pa razvod doživljavaju kao katastrofu ravnu smrti. Smatram da žena mora da čoveka svog života vidi u ogledalu kada pogleda sebe. Tek tada može da pronađe partnera koji će je ispuniti. Ako dovoljno voli i poštuje samu sebe, tako će zračiti da će je voleti i poštovati i njen partner - rekla je tada Karleuša.

