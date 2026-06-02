"Ti si lud, bio bi u zatvoru da nije mene!"

Američki predsednik Donald Tramp je tokom razgovora u ponedeljak oštro kritikovao izraelskog premijera Benjamina Netanjahua

Izrael presreo dve rakete Hezbolaha, ali ne i dron

Izraelska vojska je danas saopštila da je presrela dve rakete koje je libanski militantni pokret Hezbolah lansirao iz Libana na područje u Gornjoj Galileji.

Međutim, kako je navedeno, jedan dron Hezbolaha pogodio je vojni položaj u Zapadnoj Galileji, blizu granice sa Libanom.

Sirene su se oglasile u nekoliko gradova u tom području tokom napada.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navode da u napadima nije bilo povređenih.

U međuvremenu, Komanda domaćeg fronta IDF saopštila je da će produžiti vreme upozorenja za raketnu vatru iz Libana na Haifu i još 160 zajednica na severu Izraela.

Ovaj potez znači da će sada ljudi imati 90 sekundi da potraže sklonište u tim područjima, dok je do sada taj period bio samo 60 sekundi.

Komanda domaćeg fronta, zajedno sa drugim vojnim telima, analizirala je raketnu vatru Hezbolaha i sisteme za detekciju IDF i utvrdila da 161 zajednica na severu može dobiti duže vreme upozorenja. Potez će stupiti na snagu od danas u 16 ​​časova po lokalnom vremenu.

(Tanjug)

Iranska mornarica pogodila američko-izraelski teretni brod

Mornarica iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) pogodila je američko-izraelski teretni brod "MSC Sariska" u znak odmazde nakon američkog napada na iranski komercijalni brod u Omanskom moru.

Prema rečima odeljenja za odnose sa javnošću Mornarice IRGC-a, današnji napad je bio direktan odgovor na "agresivni i podmukli napad" američke vojske na iranski brod za rasute terete "Lian Star", prenosi Pres TV.

"Kao odgovor na agresivni napad terorističke američke vojske na iranski brod 'Lian Star' na Omanskom moru, mornarica IRGC-a sprovela je recirpočnu operaciju i pogodila 'MSC Sariska' krstarećom raketom", navodi se u saopštenju koje je objavio Sepah njuz.

Mornarica IRGC-a je upozorila da će svaka dalja agresija američke vojske u regionu biti dočekana odlučnim odgovorom.

"MSC Sariska", brod pod panamskom zastavom, bio je ciljan u blizini iračkih voda i pretrpeo je veliku eksploziju.

U petak je američki avion ispalio raketu AGM‑114 Hellfire na mašinski prostor broda za rasute terete "Lian Star", onesposobivši plovilo.

"Lian Star" je komercijalni brod koji je operisao u međunarodnim vodama kada je bio ciljan.

Iran je više puta poručio da neće tolerisati nikakvo kršenje svog suvereniteta i da će svaki čin agresije biti susretnut srazmernim i snažnim odgovorom. Mornarica IRGC-a zadržala je punu kontrolu nad Ormuskim moreuzom i upozorila da će na svako mešanje stranih vojnih snaga odgovoriti momentalnom odmazdom.

(Tanjug/Pres TV)

Mediji: Novi satelitski snimci pokazuju da je Vazduhoplovna baza "Al Dafra" u UAE pretrpela velika oštećenja

- Na snimcima se vide uništeni hangari, opsežni tragovi požara i rasuti ostaci - prenosi grčki poral Pronjut,

Novi satelitski snimci koji kruže u javnosti beleže ozbiljnu štetu koju je navodno pretrpela vazduhoplovna baza "Al Dafra" u Ujedinjenim Arapskim Emiratima nakon iranskih raketnih napada i napada bespilotnim letelicama izvedenih u martu 2026. godine.

Prema snimcima, mogu se uočiti uništeni hangari, veliki tragovi požara i rasuti ostaci na više lokacija unutar baze, što navodno ukazuje na razmere udara koje su pretrpele vojne instalacije.

Snimci, kako se navodi, potvrđuju da su napadi pogodili određene operativne ciljeve, uključujući hangare u kojima su bili smešteni bespilotne letelice MQ-9 "Riper", objekte namenjene avionima za rano upozoravanje i vazdušnu kontrolu „GlobalAj”, kao i ključnu radarsku infrastrukturu.

Vazduhoplovna baza "Al Dafra" predstavlja jednu od najvažnijih vojnih infrastruktura Ujedinjenih Arapskih Emirata. U njoj se odvijaju operacije kako oružanih snaga Emirata, tako i savezničkih država, što napadima na ovu bazu daje poseban strateški značaj.

Međutim, autentičnost objavljenih satelitskih snimaka i navodi o razmerama štete za sada nisu nezavisno potvrđeni od strane nezavisnih izvora.

Tramp: Mediji bi i potpunu predaju Irana predstavili kao briljantnu pobedu Teherana

Američki predsednik Donald Tramp oštro je danas kritikovao pojedine američke medije, tvrdeći da bi čak i u slučaju potpune predaje Irana izveštavali kako je Teheran ostvario "briljantnu pobedu" nad Sjedinjenim Američkim Državama.

"Ako bi se Iran i predao, priznao da mu je mornarica uništena i da počiva na dnu mora, da njegovo vazduhoplovstvo više praktično ne postoji, i ako bi celokupna vojska napustila Teheran, bacila oružje i podignutih ruku uzvikivala: 'Predajem se, predajem se', mašući belom zastavom kao simbolom predaje, i ako bi preostalo rukovodstvo potpisalo sva neophodna dokumenta o kapitulaciji i priznalo poraz pred velikom moći i snagom veličanstvenih SAD, propali 'Njujork tajms', 'Čajna strit džornal' (Vol strit džornal), korumpirani i sada nevažni CNN, kao i svi ostali lažni mediji, objavili bi u svojim naslovima da je Iran ostvario briljantnu pobedu nad Sjedinjenim Američkim Državama i to ubedljivo", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je sinoć najavio da bi Sjedinjene Američke Države i Iran mogli da finalizuju memorandum o razumevanju sledeće nedelje, a nakon objave o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, rekao je da se razgovori sa Iranom nastavljaju ubrzanim tempom.