Takozvanana "vidovnjakinja" i među britancima poznata astrološkinja koja kaže da navodno "može da predvidi buduće događaje pažljivom analizom horoskopskih karata i nebeskih kretanja" izdala je oštro upozorenje za 2026. godinu, piše

- Poznata "vidovnjakinja" insistira da ima izuzetne intuitivne sposobnosti i novodi ti "darovi" učvršćivanju njenu reputacije "vrhunskog vidovnjaka" - piše britanski Dejli star.

Sa krizom na Bliskom istoku koja eskalira svakim danom koji prođe, Džesika Adams izdala je "oštro upozorenje", navodeći da će se svetska mapa "prekrojiti" 2026. godine.

Svetska mapa

Prema rečima Adams, 2026. godina će predstavljati ključnu godinu za teritorijalne sukobe, uglavnom vođene katastrofalnim tekućim ratovima u Ukrajini i Gazi.

Otkrivajući svoja predviđanja za list "San" (The Sun) u decembru 2025. godine, Adams je rekla: „Videćemo kako se svetska mapa veoma iznenada precrtava. Gledamo granice na mapi sa Ukrajinom i njenim susednim zemljama i regionima, a takođe i sa Gazom, svim susednim zemljama i regionima.“

Ona je rekla da će se „stara svetska mapa na zidu dosta menjati“ ove godine i da će se promene dogoditi „naglo“.

"Ta mapa će se promeniti, granice će se promeniti, ali možda mislimo da je gotovo, a nije. Nastavlja da se menja do 2033. godine", kaže Adams.

"Tri faze" rata

Prekid vatre između Izraela i Hamasa stupio je na snagu 10. oktobra 2025. godine, iako izveštaji ukazuju da su ga obe strane od tada više puta prekršile.

Početkom decembra 2025. godine, američki predsednik Donald Tramp je najavio da će druga faza sporazuma o prekidu vatre uskoro početi da se oblikuje, sa ciljevima da se obnova Gaze čvrsto stavi na dnevni red.

Adams tvrdi da je mir na Bliskom istoku dostižan, a vidovnjakinja predviđa da će se sukob između Izraela i Hamasa „završiti u tri faze, tako da će konfuzija oko mira prestati u januaru 2026. godine“.

U "zapanjujućem predviđanju", Džesika kaže da će, po njenom mišljenju, "da će se stvari potpuno završiti oko 26. jula“ - prenosi Dejli star.

"To je trostepeni završetak za Izrael, Gazu i Palestinu i do jula ćemo se osećati kao da smo konačno dobili završetak. Ovo je gotovo", rekla je ona.

Međutim, treba napomenuti da takozvana "predviđanja" raznoraznih samoproglašenih vidovnjaka kao što je Džesika Adams nemaju nikakvu naučnu, potvrđenu vrednost i zato ih uvek treba kritički posmatrati.