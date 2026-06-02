Najvažnije:

Najmanje 9 ljudi je poginulo u noćašnjim napadima širom Ukrajine.

Ruska vojska je i juče nastavila udare širom Ukrajine, uključujući Odesu, Harkov i Dnjepropetrovsku oblast, a povređeno je više od deset osoba. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udare na rusku teritoriju.

Vladimir Putin održao je sastanak posvećen istrazi napada na koledž u Starobeljsku i poručio je da je reč o krvavom zločinu, i naglasio da će svi odgovorni biti identifikovani i kažnjeni, uz ocenu da je kazna za počinioce neizbežna.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je od januara do maja ukrajinska vojska pogodila 15 ruskih rafinerija, što je, kako tvrdi, izazvalo krizu na ruskom tržištu goriva i dovelo do značajnog pada kapaciteta prerade nafte.

Šef ukrajinske vojne obaveštajne službe Kirilo Budanov najavio je novu razmenu ratnih zarobljenika i ocenio da postoje znaci mogućeg završetka rata pre zime, uz napomenu da ishod zavisi od pregovora.

U međuvremenu, Rusija je privremeno zabranila izvoz avionskog kerozina do kraja novembra, dok Moskva i Ankara nastavljaju pregovore o gasnim sporazumima. Kijev je, sa druge strane, dogovorio dugoročne isporuke tečnog gasa preko terminala u Litvaniji.

Uživo:

U ruskim napadima na Dnjepar devet osoba poginulo, 35 povređeno

U Dnjepru su nakon masovnog ruskog napada zabeležena ozbiljna razaranja višespratnih stambenih zgrada i do sada je potvrđena smrt devet osoba, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Ukrajine, Igor Klimenko.

"U Dnjepru su uništene stambene zgrade. Poginulo je devetoro ljudi, među njima i jedno dete", napisao je on na kanalu Telegram, prenosi Unian.

Prema njegovim rečima, među žrtvama granatiranja nalazi se i spasilac, zamenik komandanta vatrogasno-spasilačke jedinice, major Anton Jarmolenko.

"U trenutku napada bio je na putu ka mestu intervencije. Iskreno saučešće porodici i kolegama. Još 35 stanovnika Dnjepra je povređeno, a imamo informacije i o šest građana koji se vode kao nestali", naglasio je Klimenko.

Kako je na Telegramu saopštio načelnik Dnjepropetrovske oblasne vojne asministracije Oleksandr Hanja, ruski napad na Dnjepar odneo je život malog dečaka.

"Spasioci su iz ruševina četvorospratnice oštećene u napadu izvukli telo deteta rođenog 2023. godine", rekao je Hanja.

Pored toga, lekari nisu uspeli da spasu 60-godišnjeg muškarca koji je preminuo u bolnici. Ruske snage izvele su noćas masovni kombinovani napad na Ukrajinu koristeći udarne bespilotne letelice, kao i rakete različitih tipova lansirane iz vazduha, sa mora i sa kopna.

Kako navodi agencija, ukupno je registrovano 729 sredstava vazdušnog napada - 73 rakete i 656 bespilotnih letelica različitih tipova. Protivvazdušna odbrana je, prema navodima ukrajinske strane, oborila ili omela 642 cilja: 40 raketa i 602 drona.

Pored Dnjepra, napadnut je i Kijev. U glavnom gradu oštećen je veliki broj zgrada, a broj povređenih premašio je 60.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je više od 500 pripadnika Državne službe za vanredne situacije bilo uključeno u borbu sa posledicama ruskog napada izvedenog tokom noći na ukrajinske gradove i zajednice.

"Glavni udar bio je na Kijev, gde su ponovo oštećene desetine stambenih zgrada i druge čisto civilne infrastrukture. Nažalost, prijavljeno je da su četiri osobe poginule. Moje saučešće svim njihovim porodicama i voljenima", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, trenutno se 38 ljudi nalazi u bolnicama u glavnom gradu Ukrajine i svi oni primaju neophodnu negu.

"U Dnjepru je u toku operacija potrage i spasavanja na mestu četvorospratne stambene zgrade. Deo zgrade je praktično srušen. Devetoro ljudi je poginulo u ovom napadu, uključujući i dete. Trideset petoro ljudi je povređeno u gradu", dodao je predsednik Ukrajine.

Zelenski je naveo i da sudbina još šest osoba ostaje nepoznata i da će se potraga za njima nastaviti koliko god bude potrebno.

"Rusi su, takođe, pogodili energetska postrojenja u Harkovskoj oblasti i kritičnu infrastrukturu u Harkovu. Kijevska, Nikolajevska, Zaporoška, Poltavska, Sumska, Černigovska i Hmeljnička oblast takođe su napadnute", istakao je on.

Moskva: Masovni noćni udari su odgovor na terorističke napade Kijeva



Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je danas da su tokom noći, kao odgovor na terorističke napade Kijeva, ruske oružane snage pokrenule masovni udar na objekte odbrambene industrije.

"Kao odgovor na terorističke napade kijevskog režima, Oružane snage Ruske Federacije pokrenule su masovni udar upotrebom preciznog oružja dugog dometa iz vazduha, sa kopna i sa mora, uključujući hipersonične aerobalističke rakete i bespilotne letelice, na preduzeća odbrambene industrije", navodi se u saopštenju, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako se navodi, pogođeni su objekti u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku koje kontrolišu ukrajinske oružane snage, kao i u Poltavskoj, Hmeljnickoj i Sumskoj oblasti.

Ministarsvo odbrane dodalo je da je udar oštetio i objekte za gorivo i transportnu infrastrukturu koje koriste ukrajinske oružane snage, kao i vojne aerodrome.

Zbog napada dronom izbio požar u rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju u Rusiji



U Iljskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju izbio je požar usled napada dronom, saopštila je danas regionalna operativna grupa.

"Požar je izbio u Iljskoj rafineriji nafte zbog napada dronom. Prema preliminarnim izveštajima, nije bilo žrtava", navedeno je u saopštenju Operativnog štaba Krasnodarskog kraja objavljenom na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Masovni ruski napad na Kijev, devet osoba poginulo, 51 povređena

Najmanje devet ljudi je poginulo, a desetine su povređene nakon što je Rusija tokom noći pokrenula veliki napad na gradove širom Ukrajine.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su u gradu pogođene dve visoke stambene zgrade i da postoji bojazan da su ljudi zarobljeni ispod ruševina.

"Trenutno su poznata četiri smrtna slučaja u glavnom gradu. Prijavljena je 51 povređena osoba, uključujući troje dece. Lekari su hospitalizovali 35 ljudi, a ostalima je pružena pomoć na licu mesta i ambulantno", rekao je Kličko u objavi na Telegramu.

Kako je naveo, "kao rezultat masovnog napada neprijatelja na prestonicu, zabeležena je šteta u različitim delovima grada".

Uoči napada, Kličko je upozorio stanovnike Kijeva na mogućnost masovnog neprijateljskog udara i pozvao ljude da ostanu u skloništima.