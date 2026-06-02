Modernim nameštajem i luskuznim detaljima opremljen je novi dom Milice Milše i Žarka Jokanovića. Glumica i scenarista pohvalili su se svojim porodičnim kutkom čak i pre nego što su se u njega uselili. Nisu krili da su za njegovo uređenje angažovali profesionalnog dekoratera i arhitektu, koji su kada je reč o nameštaju i bojama spojili lepo i korisno.

Novi dom Milice Milše i Žarka Jokanovića prostrana je nekretnina koju bi svako poželeo, prenosi Story.

Sastoji se iz nekoliko spavaćih soba, kuhinje, trpezarije i dnevnog boravka odakle se izlazi na prekrasnu terasu dekorisanu retkim cvećem.

Pogled sa terase takođe je nešto što Miličin stan čini posebnim te nije čudo što glumica i scenarista najveći deo dana provode na vazduhu.

Dramska umetnica svojim omiljenim kutkom nedavno se pohvalila pratiocima na Instagramu a svi su zapazili retko, skupoceno drvo u saksiji koje terasi daje dodatnu čar.

Podsetimo, glumica Milica Milša u prazničnom razgovoru za domaće medije osvrnula se na godinu iza nas i otkrila kako je za nju 2025. bila emotivno veoma izazovna.

Naime, kraj godine obeležila je teška vest - dijagnostikovan joj je karcinom, o čemu je iskreno progovorila.

Uprkos svemu, Milica nije dozvolila da je bolest slomi. Ističe da je zahvalna na podršci porodice i da je ponosna na svoj poslovni put u protekloj godini, i da se raduje novim projektima u 2026. godini.

- 2025. je bila u principu radna, počela je sa pozorišnom premijerom Princeze na zrnu graška u pozorištancu Puž, nastavila se sa snimanjem serije Dadilja i serije Nasledstvo čije snimanje još traje. Bilo je i lepih putovanja i opuštanja. Završila se mojom operacijom bazocelularnog karcinoma koja je prošla uspešno, tako da u novu godinu ulazim rasterećena.

- Ne postavljam ciljeve, trudim se da radim ono što me čini srećnom, i mene i moju okolinu. Vi i Vaš suprug važite za jedan od najskladnijih parova. U čemu je, po Vašem mišljenju, tajna uspešnog i dugotrajnog braka? - Tajne nema, samo puno ljubavi, razumevanja i uvek timski rad. Svakom želim da nađe svog Žarka da bi život imao smisla.




