Jelena Karleuša je nedavno otkrila da je veoma zabrinuta zbog bolesti svog kućnog ljubimca.

Tada se obratila za pomoć kako bi pronašla vrlo redak lek i otkrila da njen mačak boluje od leukemije.

- Moj Cican i prvenac ima leukemiju. Da moj pakao bude veći, od mojih pet mačaka i Cicojka ima leukemiju. Njihova leukemija nije kao kod ljudi, samo se isto zove. Reč je o smrtonosnom virusu, ne o kanceru. U toku je testiranje ostalih mačaka. Moj Cican se bori kao lav, ali je svakim danom sve gore uprkos terapijama. Stomak mu se neprekidno puni vodom. Ako neko zna neki alternativni ili neregistrovani lek, neka mi se javi. Činim sve samo da mu spasim ili bar produžim život - napisala je tada Jelena.

"Moj Cican je zaspao..."

Nažalost, nedugo zatim Jelena je saopštila da je njen ljubimac izgubio bitku.

- Zaspao je moj Cican. Moj lav i veliki borac - napisala je Jelena.

