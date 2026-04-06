Veljko Ražnatović već mesecima boravi u Rusiji gde se usavršava u boksu, a sada se oglasio ne tako lepim vestima.

Kako je otkrio na svom instagram profilu, boriće se protiv drugog protivnika, budući da onaj koji je prvobitno bio planiran nije u mogućnosti da doputuje.

- Nažalost zbog preskupih karata organizator će promeniti mog protivnika. Uskoro više informacija. Sportski pozdrav - napisao je Veljko.

Ovom porukom je jasno naglasio da je prvobitan plan omela situacija u avio kompanijama koja u poslednjem periodu nije na zavidnom nivou.

