Prema najnovijem izveštaju Državne lutrije Srbije, u 58. kolu igre na sreću loto sedmica koja je iznosila 950.000 evra nije izvučena. Međutim, večeras je jedan igrač izvukao šeticu vrednu 3.600.240 dinara.

Loto rezultati

U glavnom Loto izvlačenju izvučeni su brojevi: 6, 8, 12, 22, 30, 36, 38

Sedmica koja je iznosila 950.000 evra nije izvučena.

Večeras je jedan igrač izvukao šeticu vrednu 3.600.240 dinara.

Loto plus

Dobitna kombinacija za Loto plus glasila je: 3, 6, 9, 13, 18, 20, 21.

U Loto plus izvlačenju nije izvučena sedmica koja je vredela 2.880.000 evra.

Džoker izvlačenje

Džoker igra u 58. kolu se igrala za 100.000 evra.

Džoker kombinacija glasila je: 4 1 3 3 8 2

U ovom kolu nije izvučen „džoker“ dobitnik.

Kompletan izveštaj i rezultate Loto izvlačenja možete pogledati na sajtu Državne lutrije Srbije.