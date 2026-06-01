Pevačica Mina Kostić smeštena u psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević", uz asistenciju policije, nakon što je ispoljila agresivno ponašanje.

Stanovnici beogradskog naselja Dušanovac, gde pevačica godinama živi, ističu da ih je vest potpuno zatekla, s obzirom na to da je, kako navode, Mina uvek delovala mirno i povučeno.

-Srećem je godinama, znam da živi tu kod nas, viđam joj i ćerku. Prava je lutka, divno dete. Kada sam čula da je završila u "Lazi", ostala sam u šoku. Nikada ne biste rekli da bi moglo da dođe do ovakve situacije... Kao komšinica je uvek bila korektna, ljubazno se javi, nikada nije pravila probleme. Mada, istina, čula sam od drugih da ume da bude preke naravi kada je isprovociraju - ispričala je jedna komšinica iz susedne zgrade, vidno potresena.

Zaposlena u lokalnom marketu navodi da je pevačicu videla neposredno pre hospitalizacije i da joj je tada delovala zabrinjavajuće.

-Videla sam je baš prekjuče. Bila je nekako unezverena, kao da nije bila svoja. Inače uvek zastane, razmenimo po koju reč o svakodnevnim stvarima, ali ovaj put je samo prošla, bez osmeha. To me je baš uznemirilo. Nadam se da će uspeti da se oporavi, jer je stvarno dobra pevačica i neko ko je ostavio trag na našoj estradi - rekla je ona.

Starija komšinica iz zgrade u kojoj Mina živi ističe da ju je vest duboko potresla, naročito zbog pevačicine ćerke.

-Jako sam se uplašila kada sam čula šta se desilo, pogotovo jer znam da živi sama sa detetom. Kao majka i baka, odmah pomislim na najgore. Sve vreme se molim da nije ništa ozbiljno i da će se Mina što pre vratiti kući, zdrava i smirena. Zaista imam samo lepe reči za njih, uvek su bile tihe, nenametljive, nikada nije bilo nikakvih skandala niti problema u zgradi - navela je ona za Informer.