Sejda Bešlić preminula je nakon duge i teške bolesti.

Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njeno zdravstveno stanje se dodatno pogoršalo, a poslednje mesece života provela je u iscrpljujućoj borbi sa bolešću koju, nažalost, nije uspela da pobedi.

Kako su mediji ranije navodili, Halid je u najtežim trenucima bio uz svoju suprugu, brižno je negovao i pratio je na sve lekarske preglede, ne napuštajući je ni u jednom trenutku.

Tako je bilo i prilikom jednog od njihovih odlazaka kod lekara.

-Kada su otišli kod lekara zbog njenog pregleda, doktor je primetio da ni Halid ne izgleda dobro i preporučio mu dodatne analize. Pevač je pristao, a rezultati su pokazali pravu istinu, dijagnostikovan mu je rak jetre. Vest je bila šok za celu porodicu. I pored sopstvene borbe i terapija, njemu je najvažnije bilo Sejdino zdravlje. Do poslednjeg dana brinuo je o njoj - ispričao je izvor.

Kako se dalje navodi, Halid je bio upoznat sa svojom dijagnozom, ali mu, prema navodima, niko nije saopštio punu težinu bolesti niti činjenicu da su zahvaćeni i drugi organi.

Njih dvoje bili su smešteni u istoj bolnici, u sobama jedna pored druge.

Nakon što je Sejda otpuštena na kućno lečenje, smrt voljenog supruga teško je podnela, što je dodatno uticalo na njeno zdravstveno stanje.