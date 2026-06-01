Osam meseci nakon što je region ožalio smrt legendarnog pevača Halida Bešlića, njegova najveća ljubav i životni oslonac, supruga Sejda Bešlić, preminula je nakon teške borbe sa bolešću.

Sejda je preminula danas, 1. juna, oko 15 časova, nakon što je poslednjih mesec dana provela u bolnici.

Porodica prolazi kroz izuzetno težak period, a njihov sin Dino, kako se navodi, trenutno je u veoma lošem emotivnom stanju.

Podsetimo, Halid Bešlić je preminuo pre osam meseci od posledica bolesti jetre.

Prema dostupnim informacijama, u poslednjim trenucima ležao je na onkologiji, dok je Sejda takođe bila hospitalizovana u istoj bolnici zbog karcinoma, u sobi pored njegove, od koje ih je delio samo zid.

Nakon njegove smrti, njeno zdravstveno stanje se dodatno pogoršalo.

Poznato je i da njegova poslednja želja nije bila da bude sahranjen u Aleji velikana, već na groblju Bare, kako bi jednog dana mogao da počiva pored svoje voljene.

Nakon njegove smrti, jedva je našla snage da se javno oglasi, a njene reči i danas izazivaju snažne emocije:

-Rekao si mi, Halide, budi jaka, ali nisi me naučio kako da budem bez tebe - izjavila je tada Sejda u suzama, ističući da prazninu u domu ništa ne može da nadomesti.

Svoju emotivnu ispovest završila je dirljivim rečima:

-Otišao si, ali tvoja duša živi u meni i našem sinu - istakla je tada.

Proveli su u skladnom braku više od četiri decenije. Upoznali su se krajem sedamdesetih godina u jednoj sarajevskoj kafani, gde je radila njena sestra, i ubrzo shvatili da su stvoreni jedno za drugo.

Sejda je tokom celog života bila njegov najveći oslonac i mirna luka, posebno nakon teške saobraćajne nesreće koju je pevač doživeo 2009. godine.

Iza sebe su ostavili sina Dinu, kao i unuke Lamiju i Belmin-Kana.

Njen odlazak označava kraj jedne velike, vanvremenske ljubavi, kojoj je Halid Bešlić posvetio i svoju poslednju pesmu pred smrt pod nazivom "Sejda".