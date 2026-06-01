"To je prikladno reći, jer su oni bolji pregovarači nego što su borci. Ali nisu nas obavestili o tome", rekao je on u kratkom telefonskom razgovoru za NBC njuz.

Tramp je kazao da to ne znači da će sada ići i bacati bombe svuda tamo.

On je u petak rekao da će uskoro doneti odluku o predlogu sporazuma o produženju primirja postignutog početkom aprila.

"Nastavićemo blokadu", istakao je Tramp.





Prema navodima provladinih medija, Iran je danas suspendovao pregovore sa SAD u znak protesta zbog širenja izraelske vojne ofanzive u Libanu.

"Iranski pregovarački tim će suspendovati 'pregovore i razmenu tekstova preko posrednika'", prenela je poluzvanična agencija Tasnim.

Agencija je ranije objavila da bi Teheran mogao da razmotri potpuno zatvaranje Ormuskog moreuza, ključne pomorske rute kroz koju je pre rata prolazila petina svetskih zaliha nafte, kao i blokiranje drugih pomorskih puteva, uključujući moreuz Bab el-Mandeb, kako bi kaznio Izrael i njegove saveznike.

Iranska vlada nije komentarisala taj izveštaj, iako je iranski ministar spoljnih poslova Sejed Abas Arakči ranije na platformi X naveo da je "primirje između Irana i SAD nedvosmisleno primirje na svim frontovima, uključujući i u Libanu".

Američka vojska i Iran razmenili su napade tokom vikenda i danas, što predstavlja najnoviju eskalaciju nasilja uprkos primirju, navodi američka televizija.

Iako je na snazi primirje, Izrael nastavlja vojnu ofanzivu u Libanu, a njegove snage su tokom vikenda ušle dublje u zemlju nego u poslednjih 26 godina.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je danas napade na južna predgrađa Bejruta pod kontrolom Hezbolaha.

Dana 28. februara, SAD i Izrael započeli su rat koji je od tada odneo hiljade života, uglavnom u Iranu i Libanu, kao i 13 američkih vojnika.

Sukob je doveo i do rasta globalnih cena energije nakon što je Iran odgovorio faktičkim zatvaranjem Ormuskog moreuza.

Pregovori o širem sporazumu trajali su uprkos nesuglasicama oko više pitanja, uključujući budućnost iranskog nuklearnog i raketnog programa.