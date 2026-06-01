Pevačica Marija Šerifović govorila je o poslovnim planovima, privatnom životu i majčinstvu, u kojem, kako ističe, uživa i snalazi se na najbolji način.

Marija je navela da joj je srce puno nakon koncerata u Beogradu, a poseban deo nastupa posvetila je svom sinu Mariju, izvodeći pesmu koju je slušala u periodu njegovog dolaska na svet.

Kako priznaje, i danas joj naviru emocije kada se priseti tih trenutaka.

-Verujem da je tako kod svakog roditelja i kod svake majke, pogotovo kada su mali i kada gledate kako se zapravo ta mala bića uče životu. Sve je emotivno. S tim, to možda nije baš pametno što ja pred 4.000 ljudi biram da budem emotivna, ali dobro, vidim da mnogi glasaju za tu stranu moje ličnosti. Videćemo. Ne dam se još uvek - rekla je Marija, dodajući da ju je emotivnost umela koštati.

Pevačica je otkrila da nakon koncerata ne ide odmah kući kod sina, već boravi u hotelu.

-Ne. Uh. Kada su veliki koncerti, noć uoči koncerta i pogotovo ako imam dva, onda spavam u hotelu zato što se on budi u 7:00 i tu nema spavanja, odmah ide "bum, tras, mama" i tako, onda tu nema spavanja - objasnila je ona.

Govoreći o privatnosti, istakla je da ne objavljuje često sinove snimke na društvenim mrežama.

-Nigde nisam pustila još uvek nijedan Mariov snimak, osim kada je nešto baš ultimativno slatko i simpatično, na Instagramu nekada se pojavi. Ali mislim da ovo vreme u kojem živimo je dosta čudnjikavo i da maloletna bića ne treba da se nalaze na društvenim mrežama. Tako da to planiram da nastavim. A da li ću ikada prestati da pričam o njemu? Verovatno da hoću. Kad bude krenuo u školu, kad budu krenuli malo veći problemi, tada verovatno to neće sve biti baš tako slatko. Ali trenutno jeste i u tome uživam - rekla je Marija, dodajući da za sada nema problema sa sinom.

-Ne, nema. Nije krenuo sa tim, onako žvaće, svašta nešto priča. I kada napravi nešto što probija moje granice viče: "Nikad mama, nikad, nikad". Reko’, dobro hajde da vidimo to tvoje "nikad" koje se naravno ponovi za tri sata, ali kao i svako dete koje ima dve godine - navela je ona.

Među kolegama koje su prisustvovale njenim koncertima bila je i Milica Todorović, koja se nedavno ostvarila u ulozi majke.

Međutim, Šerifovićeva je istakla da još uvek nije posetila njenog sina.

-E, nisam išla da vidim bebu. Milica i ja smo se videle. Bebu nisam išla da vidim zato što nisam stigla da spremim korpu. Kokoška, pogača... Šta još beše ide na babine? To sve nisam uspela da spremim, ali hoću naravno kada sve ovo prođe. Bile smo komšinice, ali nedavno sam se preselila, pa više nismo - bila je iskrena.

Takođe je naglasila da poseduje evrovizijsku pesmu, ali da je ne planira nuditi kolegama za PZE niti se sama prijavljivati.

-Snimiću je i pojaviće se na mom albumu nekada u mom sledećem životu. Kad? Nemam ni najmanju ideju kada je to, ali je pesma strašna. Neće biti na PZE, imam ja previše godina za to. Znam da to nisu "Zvezde Granda" i "Nikad nije kasno", ali svejedno, nekako sam ja to prošla, dogodilo se. Sa druge strane, svašta se tu meni nešto ne dopada u samom sistemu takmičenja, tako da nema ni potrebe, na kraju krajeva neka idu neki drugi ljudi, neki malo mlađi, neki malo stariji. Ja bih uvek podržala ideju da idu kolege koje su već ostvarene - zaključila je za Blic.

