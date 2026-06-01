Mina Kostić juče je, u pratnji policije, primljena u Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti "Laza Lazarević" zbog agresivnog ponašanja.

Pevačica je tokom jučerašnjeg dana bila zadržana na odeljenju intenzivne nege, a danas je prebačena na drugo odeljenje, gde će ostati do daljeg.

Prema rečima izvora, postoji mogućnost da njen boravak u ustanovi potraje i do mesec dana.

S obzirom na to da je ona u ustanovu dovedena u pratnji policije i da je ispoljavala agresivno ponašanje, gotovo je izvesno da će biti zadržana mesec dana - naveo je izvor blizak pevačici.

Nije mu dozvoljeno da se čuje sa Minom

Njen partner Mane Ćuruvija Kasper doputovao je u Beograd čim je saznao loše vesti, ali, nažalost, trenutno nije u mogućnosti da je vidi.

Prema važećem protokolu, pevačici je oduzet telefon, zbog čega nije moguće stupiti u kontakt s njom. Osim toga, za danas su joj zabranjene posete.

-Mane je očajan. Već je pokušao da dođe do Mine i otišao je do bolnice, ali su mu tamo ljubazno saopštili da tokom današnjeg dana posete za nju nisu dozvoljene - rekao je izvor.

Niz udaraca i životnih drama pre hospitalizacije

Pre nego što je hospitalizovana, Mina Kostić se mesecima unazad suočavala sa nizom ozbiljnih problema koji su eskalirali dramom sa bivšim mužem.

Njen bivši suprug ju je javno optužio, o čemu svedoči i njegova izjava u medijima:

- Branila mi je da viđam ćerku - govorio je on.

Pored porodičnih sukoba zbog kojih je morala da reaguje i socijalna služba, pevačicu su zadesili i ozbiljni zdravstveni problemi. Nedavno su u javnost procurele informacije da boluje od neizlečive bolesti, ulceroznog kolitisa, a uz to se navodi i da joj je oduzeta imovina.

Neposredno pre odlaska u bolnicu, šokirala je javnost snimkom na kojem se vidi da je potpuno odsekla svoju kosu na "mušku" frizuru.

