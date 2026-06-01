Mane Ćuruvija, partner pevačice Mine Kostić stigao je u Beograd odmah nakon što je u javnosti dospela vest o pevačicinoj hospitalizaciji, odnosno, prijemu na kliniku Laza Lazarević, u pratnji policije.

Kako se saznaje, Kasper je odmah reagovao kada je čuo šta se desilo sa Minom i odmah kupio kartu za Beograd.

Nakon incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smeštena u bolnicu "Laza Lazarević". Kasper nije mogao da stupi u kontakt sa Minom, pošto stroga pravila bolničkog lečenja zahtevaju da je njen telefon isključen.

Takođe, iako je došao u Beograd, on svoju verenicu neće moći odmah da poseti, ali će se, kako saznajemo odmah uputiti na kliniku da se raspita za njeno zdravstveno stanje.

Dolazak u tišini i misteriozno ćutanje

Kasper je u Beograd stigao iz Sjedinjenih Američkih Država, tačno u 8.30 časova ujutru, letom koji je imao presedanje u Cirihu. Od trenutka kada se u medijima pojavila vest o Mininom zdravstvenom stanju, on se potpuno povukao – nije davao zvanične izjave niti se oglašavao na društvenim mrežama. Nije poznato da li je pravo sa aerodroma otišao da poseti Minu u bolnici.

Očevici koji su se zatekli na aerodromu posvedočili su o njegovom raspoloženju, uz izjavu:

- Po njegovom izrazu lica bilo je jasno da je veoma zabrinut.

Niz udaraca i životnih drama pre hospitalizacije

Pre nego što je hospitalizovana, Mina Kostić se mesecima unazad suočavala sa nizom ozbiljnih problema koji su eskalirali dramom sa bivšim mužem. Njen bivši suprug ju je javno optužio, o čemu svedoči i njegova izjava u medijima:

- Branila mi je da viđam ćerku.

Pored porodičnih sukoba zbog kojih je morala da reaguje i socijalna služba, pevačicu su zadesili i ozbiljni zdravstveni problemi. Nedavno su u javnost procurele informacije da boluje od neizlečive bolesti – ulceroznog kolitisa, a uz to se navodi i da joj je oduzeta imovina. Neposredno pre odlaska u bolnicu, Mina je šokirala javnost snimkom na kojem se vidi da je potpuno odsekla svoju kosu na "mušku" frizuru.

