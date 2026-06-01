Prijatelj Mine Kostić, pevač Goran Vukošić, oglasio se povodom njenog zdravstvenog stanja i uputio joj želje za brz oporavak.

Vukošić, koji je dugogodišnji prijatelj pevačice, istakao je da je zabrinut zbog situacije i da nema mnogo informacija o njenom trenutnom stanju.

-Jako mi je žao što joj se ovo dogodilo. Nemam nikakve nove informacije. Kada sam pokušao da je pozovem i saznam više, njen telefon je bio nedostupan - rekao je zabrinuti pevač.

"Imala je određene probleme"

Na pitanje da li je kontaktirao Maneta Ćuruviju poznatijeg kao Kaspera, njenog verenika koji je jutros doputovao u Beograd, naveo je da ni on nije uspeo da stupi u vezu s njim.

-Čuo sam da je Kasper stigao u Beograd, ali ni meni se nije javljao. Želim joj da se što pre oporavi i vrati porodici i poslu. Znao sam da je imala određene probleme, ali se nikada nije žalila jer je jaka i hrabra žena. Neka Bog učini da sve bude u redu i da se situacija što pre stabilizuje - izjavio je Goran.

Osvrnuo se i na navode da bi upravo on mogao biti kum Mine i Kaspera na venčanju, naglasivši da je došlo do nesporazuma.

-Moja izjava je izvučena iz konteksta. U emisiji sam rekao da znam ko će biti kum i da se kumstvo ne odbija, ali nisam to precizirao do kraja. Takođe, u istoj emisiji je gostovala Kasperova kuma, pa je zbog toga nastala zabuna - objasnio je Vukošić za Informer.

Podsetimo, Minin verenik, Kasper, doputovao je u Beograd odmah nakon što je saznao za njeno stanje.

Kako se navodi, bio je veoma potresen i odmah po dolasku uputio se ka psihijatrijskoj ustanovi.

Ostaje 30 dana u Lazi?

Prema navodima izvora bliskog pevačici, u ustanovi bi mogla biti zadržana i do mesec dana.