Osam meseci nakon što je region ožalio smrt legendarnog pevača Halida Bešlića, njegova najveća ljubav i životni oslonac, supruga Sejda Bešlić, preminula je nakon teške borbe sa bolešću.

Sejda je preminula danas, 1. juna, oko 15 časova, nakon što je poslednjih mesec dana provela na bolničkom lečenju.

Porodica prolazi kroz izuzetno težak period, a njihov sin Dino, kako se navodi, trenutno je u veoma lošem stanju.

Podsetimo, Halid Bešlić preminuo je pre osam meseci od posledica bolesti jetre.

U poslednjim trenucima života nalazio se na odeljenju onkologije, dok je Sejda istovremeno bila hospitalizovana u istoj bolnici zbog karcinoma, smeštena u sobi pored njegove, koju je od nje delio samo zid.

Nakon njegove smrti, njeno zdravstveno stanje se dodatno pogoršalo.

Kako se navodi, ona će biti sahranjena pored svog supruga Halida Bešlića na groblju Bare u Sarajevu, u skladu sa njegovom poslednjom željom.

Halidova volja nije bila da počiva u Aleji velikana, već upravo na groblju Bare, kako bi jednog dana mogao da bude sahranjen uz svoju životnu saputnicu.

Na taj način, prema njegovoj želji, njih dvoje će simbolično ponovo počivati zajedno, nakon višedecenijske ljubavi i zajedničkog života koji ih je neraskidivo vezivao.

Datum i vreme sahrane za sada još uvek nisu poznati i biće naknadno saopšteni.