Mlada muzička zvezda Edita Aradinović uskoro će se ostvariti u najlepšoj životnoj ulozi, ulozi majke.

Pevačica uveliko priprema sve za dolazak devojčice na svet, a sada je svojim pratiocima pokazala kako je uredila sobu u kojoj će njena ćerka spavati. Zidove krasi predivan mural sa motivima prirode.

Na fotografijama koje je prizakala na Instagramu mogu se videti dve naslikane žirafe okružene drvećem, cvećem i drugim detaljima inspirisanim prirodom.

-Ta-daaa! Poludeću od sreće. Ulepšana je soba u kojoj će beba pajkiti. Zvanično sam danas počela da pripremam stan za moju curicu i presrećna sam. Jupi - napisala je Edita uz objavu.

Nakon toga obratila se svojim pratiocima i zamolila ih za razumevanje zbog emocija koje je preplavljuju tokom trudnoće.

-Ne brinite, neću biti mnogo dosadna. Trudiću se da budem obzirna, ali ako me emocije preplave kao danas, samo iskulirajte ili eventualno lajkujte - poručila je pevačica.

Potom je otkrila i šta je sledeće na spisku stvari koje planira da kupi za svoju naslednicu.

-Sledeće je krevetac - kratko je napisala u objavi.

Podsetimo, trenutno je u sedmom mesecu trudnoće. Zbog trudnoće je napravila pauzu kada su nastupi u pitanju, a mnogi smatraju da nikada nije izgledala lepše.

Pevačica se trudi da u ovom periodu ugodi sebi i bebi koju očekuje sa Nenadom Stevićem, sa kojim je nedavno okončala emotivnu vezu. Ipak, maksimalno je posvećena trudnoći i uživa u svakom trenutku.

Na društvenim mrežama je veoma aktivna, a nedavno je poslala snažnu poruku svim devojkama koje žele da postanu majke.

-Boravak u prirodi me uvek podseti da zastanem i razmislim o životu i tome na koji način nas godine i iskustva oblikuju. A sada, dok nosim novi život u sebi, te misli osećam još dublje. Moja priča je takva da sam oduvek želela da budem majka. Još kao mala nagovarala sam mlađe sestre da me u parku zovu mama. Kao da sam još tada, negde duboko u sebi, znala koliko mi je ta uloga važna - napisala je Edita.

Ona je istakla da je odluku o majčinstvu donela iz ljubavi prema sebi i svom budućem detetu.

-U ovu trudnoću sam ušla iz mesta ljubavi prema sebi i budućem detetu, kao i iz iskrene želje da budem roditelj. To je želja koja u meni živi godinama. Hvala ti, Bože. Međutim, želim da se obratim mladim devojkama koje gledaju moj život i priželjkuju isto, misleći da sve izgleda lako, spontano i jednostavno. To što sam celog života želela da budem majka ne znači da sam istovremeno bila spremna na sve ostalo. Želja za detetom, spremnost za partnerski odnos, životne okolnosti i osećaj sigurnosti ne moraju uvek doći u isto vreme. Kod mene nisu. Ali dobro sam sa tim i upravo je to suština svega - poručila je pevačica.

Dodala je da je važno ne žuriti i dati sebi dovoljno vremena za donošenje velikih životnih odluka.

-Važno je ne žuriti. Važno je izgraditi svoj mir i obezbediti sebe emotivno, životno i ekonomski koliko god možemo. U tome sam uspela i upravo iz tog mesta napravila ovaj korak - konstatovala je potom.

Na kraju je istakla da svaka žena ima pravo da do majčinstva dođe na način koji smatra ispravnim.

-Svaka žena ima pravo da do majčinstva dođe na svoj način i u svoje vreme. Bez pritiska, bez dokazivanja i bez tuđih očekivanja. Ovo pišem iz srca kao podsetnik da je u redu čekati, ali i birati sebe, svoj mir i svoj trenutak. Sve je u redu kada dolazi iz ljubavi, snage i unutrašnjeg mira. A kada taj trenutak dođe, važno je da u njega uđete hrabro i punog srca. Svima vam želim ljubav, mir i sreću. I sebi isto - zaključila je pevačica.

Raskinula sa ocem svog deteta

Podsetimo, Edita očekuje dete sa Nenadom Stevićem, sa kojim je stavila tačku na vezu ubrzo nakon što je saznala da je trudna.

Njih dvoje su se nedavno pojavili na promociji kod repera Nućija. Iako su stigli odvojeno, tokom događaja nisu se odvajali jedno od drugog, što je privuklo veliku pažnju prisutnih.