Supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, Sejda Bešlić, preminula je nakon duže bolesti.

Nakon što je vest o njenoj smrti dospela u javnost, oglasio se menadžer pokojnog pevača, koji je ujedno i blizak prijatelj porodice Bešlić.

Kako je naveo, Sejda je duže vreme imala zdravstvene probleme i danas, 1. juna, izgubila je najtežu životnu bitku.

Poslednjih mesec dana provela je u bolničkom lečenju.

-Sejda je malopre preminula. Bila je skoro mesec dana u bolnici, danas je preminula oko 15 časova - izjavio je on, dodajući da je njen sin Dino teško podneo gubitak.

-Dino je loše. Nalazi se kod kuće, a uz njega su prijatelji - naveo je menadžer.

Godinama je bila najveća podrška svom suprugu, sa kojim je provela gotovo čitav život.

Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primer odanosti, međusobnog poštovanja i podrške.

Nakon njegove smrti prošle godine, njeno zdravstveno stanje se dodatno pogoršalo, a poslednjih meseci vodila je tešku borbu sa bolešću.

Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od Sejde, žene koja je ostala upamćena po skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove uspešne muzičke karijere.

