Pevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra 2025. godine nakon borbe sa teškom bolešću.

Iza sebe je ostavio sina Dina i suprugu Sejdu, koja se takođe suočavala sa zdravstvenim problemima, a koja je, prema pisanju medija, danas preminula.

Bila je najveća ljubav legendarnog pevača Halida Bešlića, a njihov odnos obeležila je dugogodišnja bliskost i međusobna podrška.

U znak ljubavi prema supruzi, posvetio joj i pesmu pod nazivom "Sejda", koja je objavljena u septembru, kratko pre njegove smrti.

Stihovi pomenute pesme glase:

Još si mlada kao nekad, Sejdo

još si lijepa kao onog dana

kad si pored mene svila gnijezdo

kad si srce meni dala ti

Raduj se, tugu meni ostavi

Refren:

Što se rodi tako lijepa, grom te ubio

pa se hvalim da sam te ljubio

što se rodi tako lijepa, da ti sanjam lik

naša ljubav, znaj, naš je spomenik

Što me nisi ostavila, Sejdo

ostavila onog istog dana

kad je prva tvoja suza pala

kad si s tugom sama zaspala

Raduj se, tugu meni ostavi

Ljubavna priča Halida i Sejde Bešlić

Njih dvoje upoznali su se krajem sedamdesetih godina prošlog veka, u periodu kada je pevač tek započinjao svoju muzičku karijeru i snimao prve singlove.

U to vreme, Sejda je radila u fabrici čokolade. Sudbonosni susret dogodio se na proslavi Dana žena, 8. marta, kada ju je Halid, kako je kasnije pričao, u šali zaprosio.

Ispostavilo se da to nije bila šala, pa su nakon samo šest meseci zabavljanja odlučili da stanu pred matičara.

Govoreći o njihovom upoznavanju, Halid je svojevremeno otkrio kako je započela njihova ljubavna priča.

- Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani na ulazu u Sarajevo, gde sam pevao, radila je moja svastika kao kuvarica i upravo me je ona upoznala sa Sejdom. Nije izlazila po kafanama. Čim smo se upoznali, shvatio sam da je to ono pravo. Zabavljali smo se pola godine, a potom smo se venčali. Tolike godine smo zajedno i funkcionišemo. Bilo je teških perioda u našem odnosu, ali smo sve uspeli da prevaziđemo. Kada smo bili mlađi, to je nekako i normalno - govorio je tada.

Nakon venčanja 1977. godine, Sejda je napustila posao i posvetila se porodici.

Njihovu ljubav krunisalo je rođenje sina Dina, koji je bio centar njihovog sveta.

Sejda Bešlić preminula nakon teške bolesti

Sejda Bešlić preminula je danas nakon duže i teške bolesti. Posle smrti pevača prošle godine, njeno zdravstveno stanje bilo je ozbiljno narušeno, a tokom poslednjih meseci vodila je tešku životnu bitku.

Tokom decenija zajedničkog života bila je njegov najveći oslonac, verni saputnik i bezrezervna podrška.

Njihov brak često je istican kao primer međusobnog poštovanja, poverenja i odanosti, zbog čega su važili za jedan od najskladnijih parova na regionalnoj javnoj sceni.

Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja će ostati upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i nesebičnoj podršci suprugu tokom njegove bogate i uspešne muzičke karijere.

Prijatelj otkrio detalje

Vest o njenoj smrti potvrdio je menadžer pokojnog pevača, koji je blizak prijatelj porodice.

On je naveo da je Sejda duže vreme bila na lečenju i da je poslednjih mesec dana provela u bolnici, gde je jutros izgubila bitku sa bolešću.

-Malopre je preminula. Bila je skoro mesec dana hospitalizovana, a danas je preminula oko 15 časova - rekao je on, dodajući da je porodica duboko potresena, posebno njen sin.

-Dino je veoma loše. Nalazi se kod kuće, a uz njega su prijatelji koji mu pružaju podršku - naveo je menadžer za Blic.