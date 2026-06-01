Šef Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je danas da postoje realni osnovi za okončanje borbi pre zime, ali da nije isključeno da Rusija može da odustane od ovih sporazuma u ​​završnoj tački pregovora. On je potvrdio da je ukrajinski lider Volodimir Zelenski rekao da postoji mogućnost za pregovore sa Rusijom i da je dao instrukcije s ciljem da se rat okonča što je pre moguće, prenosi Unian. "I potvrđujem da je ovo, zapravo, njegov pokušaj da što pre zaustavi neprijateljstva, po mogućstvu pre zime", rekao je Budanov na forumu "Arhitektura bezbednosti 2026".

Budanov je ocenio da je takav cilj apsolutno ispravan, blagovremen i dobro osmišljen i da postoji dovoljno mogućnosti da se ostvari. "Ako Rusija na kraju odbije - a i to se takođe može desiti, ne zaboravite se i ovo može desiti... Međutim, trenutno postoje realni znaci da osnova za prekid borbenih dejstava već postoji", naglasio je Budanov. Prema njegovim rečima, ukrajinski napadi na rusku teritoriju usmereni su na to da se zemlja agresor podstakne na dijalog o okončanju rata. Budanov je rekao da očekuje da će američka delegacija uskoro posetiti Kijev, kao i Moskvu.

On je podsetio da je ukrajinski predsednik govorio o očekivanoj poseti američke delegacije u bliskoj budućnosti.

"Mogu da potvrdim sve ovo i mi se za to spremamo", rekao je šef predsedničkog kabineta. Budanov je takođe napomenuo da je američka strana potvrdila da njihova delegacija planira da u bliskoj budućnosti doputuje u Kijev i Moskvu. "Što se tiče procesa pregovora, nikada nisam rekao da smo u ćorsokaku. I dalje se držim tog mišljenja, jer su određeni procesi u toku. Oni, recimo, možda nisu sasvim javni", naglasio je Budanov.

Zelenski je prethodno kazao da Ukrajina očekuje da savetnici američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, dođu u Kijev. On je dodao da bi to moglo da se dogodi već za dve nedelje, kao i da je takvu poruku dobio od ukrajinskog pregovaračkog tima.