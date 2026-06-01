Iako je u javnosti godinama plasirala priču da je usvojena, Mina Kostić je tek nedavno, nakon skoro dvadeset godina, otkrila da je sve bila obmana.

- Sad ću da ispadnem najveći lažov, ali se nadam da će me ljudi razumeti. Mene Duda nikada nije usvojila, to je sve nametnuto. Sebi je želela da digne cenu da ljudi misle da je dobar čovek. Volela sam je kao majku. Odgurnula sam svoju porodicu, samo sam nju slepo slušala. Sa pet godina sam išla tamo kod nje, a tek sa 19 godina sam počela da živim s njom - otkrila je Mina.

- Mnogo je lagala i ja ništa ne znam o njenom životu. Neka joj je laka zemlja, sve sam joj oprostila, Gospod je veliki. Od svega je najbitnije da me se moji roditelji nisu odrekli. Izvinjavam se svima onima koji sad ovo čuju. Možda će me osuđivati, možda neće, ali sam je do kraja gledala. Slepo sam je

slušala i verovala joj jer mi je falila ljubav koju ja nisam imala - ispričala je muzička zvezda.

"Vračala mi je da mi bude loše"

- Nije me spasla, ona je samu sebe spasla. Nažalost, samo je gledala interes. Shvatila sam to kada sam rodila dete. Htela je da mi oduzme dete. Tada sam joj reka da ću ga sama odgajati kako znam i umem. Mislim da je htela da ima sve što imam ja - nastavila je pevačica.

- Moji roditelji su znali da je to sve njeno maslo. Sve vreme sam imala kontakt i sa ocem i sa majkom i spavala sam kod njih. Kajem se i dan danas. Išla sam da se ispovedam zbog toga, ali opet kažem, moji su mi oprostili i to mi je najvažnije - istakla je Mina.

- Bilo mi je mnogo teško, mislila sam da ću umreti. Dudi sam rekla: "Hoćeš da me sahraniš živu?". Imala sam 40 kila, bila sam jako bolesna i fizički i psihički. Pre 16 godina dobila sam ulcerozni kolitis, to je zapaljenje debelog creva. Nije me sramota da pričam o tome. Nisam uopšte mogla da dojim dete - govorila je

- Takva sam išla da radim, Duda ništa nije preduzela u tom trenutku. Sam Bog mi je pomogao. Nema tu šta, jednostavno, iskoristili su me i to je to. Vrčala mi je da mi bude loše i zdravstveno i finansijski i u ljubavi - dodaje pevačica za Skandal.

- Saznala sam, Bog mi je rekao. Mnoge stvari su mi se desile kad me je dotakao Isus. Mogu da budem na ulici, znam da ću da uspem. Redovno idem u crkvu na pričešćivanje, na molitve, u manastire tako da se to rešava - zaključila je Mina Kostić.

