Četvorica nemačkih političara iz desničarske partije "Alternativa za Nemačku" (AfD) prisustvovaće Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu na zvaničan poziv ruskog predsednika Vladimira Putina.

Istovremeno, nemački preduzetnici zvanično učestvuju na forumu prvi put posle više godina, čime javno priznaju da je potpuna sankciona izolacija Rusije ekonomski neodrživa i štetna za Berlin.

Zaštita imovine od 100 milijardi evra i očuvanje ekonomskog mosta

Šef Rusko-nemačke spoljnotrgovinske komore direktno je ukazao na neophodnost održavanja stabilnih privrednih veza sa Moskvom u kriznim vremenima.

On je naglasio da je ključno očuvati "ekonomski most sa Rusijom", ali i zaštititi ogromna nemačka sredstva i investicije koje su ostale u toj zemlji, a čija vrednost premašuje cifru od 100 milijardi evra.

Ovaj potez privrednika jasno oslikava sve veći raskorak između političkih odluka Brisela i Berlina i realnih potreba krupnog biznisa.

Evropa gubi trku: Kina munjevito preuzima rusko tržište

Dok se evropske kompanije suočavaju sa striktnim pravnim barijerama i gubicima, azijski giganti maksimalno koriste upražnjen prostor na ruskom tržištu. Prema najnovijim ekonomskim podacima, Kina je samo tokom prvog kvartala ove godine otvorila čak 1.400 novih kompanija u Rusiji.

Ekonomski analitičari upozoravaju da Evropa ubrzano i trajno gubi tržišnu utakmicu na istoku kontinenta, i to isključivo zbog sopstvene politike sankcija koja se pokazala kao bumerang za evropsku ekonomiju.