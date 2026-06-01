Univerzitet u Oksfordu i farmaceutska kompanija Moderna takođe rade na razvoju vakcina protiv soja Bundibugjo, koji je izazvao najnoviju epidemiju.

Koalicija za inovacije u pripremi za epidemije (CEPI), koja finansijski podržava ove projekte, saopštila je da je "svaki dan važan".

Trenutno postoji više od 1.000 sumnjivih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo, dok je devet potvrđenih slučajeva registrovano u susednoj Ugandi.

Postoji sve veća zabrinutost da bi ova epidemija, otkrivena tek nakon što se proširila u području zahvaćenom sukobima i sa ograničenim zdravstvenim resursima, mogla da dostigne razmere najveće epidemije ebole zabeležene u Zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine.

Tada je skoro 29.000 ljudi bilo zaraženo, a više od 11.000 je preminulo.

"Mislim da ovo očigledno preti da bude jednako ozbiljna epidemija kao i ta, ako ne i gora, a razvoj vakcine i drugih kontramera je očigledno prioritet", izjavio je direktor IAVI-ja Mark Fajnberg.

Situacija ocenjena kao duboko alarmantna

Međunarodna humanitarna organizacija Lekari bez granica (MSF) saopštila je da je situacija "duboko alarmantna" i da nikada ranije nije zabeležen tako brz rast broja slučajeva.

Vakcine moraju da budu razvijene za svaku pojedinačnu vrstu ebole, kojih postoji šest, ali je poznato da samo tri izazivaju epidemije.

Iako već postoji vakcina za najrasprostranjeniji zairski soj ebole, aktuelnu epidemiju izazvao je drugi soj virusa poznat kao Bundibugjo, navodi BBC.

Ovaj tip ebole registrovan je samo dva puta ranije i za njega još ne postoji odobrena vakcina.

Naučnici ubrzano rade na novoj vakcini

IAVI razvija modifikovanu verziju postojeće vakcine protiv zairskog soja ebole kako bi bila efikasna protiv soja Bundibugjo.

Eksperimentalna vakcina testirana je na majmunima i pokazala je gotovo stoprocentnu zaštitu.

Fajnberg je izjavio da je optimista kada je reč o potencijalu vakcine, ali da bi trenutno bilo potrebno između sedam i devet meseci da se pripremi za klinička ispitivanja, iako stručnjaci pokušavaju da ubrzaju taj proces.

Farmaceutska kompanija Moderna saopštila je da koristi mRNK tehnologiju, istu onu koja je korišćena tokom razvoja vakcina protiv kovida.

Oksford očekuje klinička ispitivanja za nekoliko meseci

Univerzitet u Oksfordu je ranije saopštio da razvija sopstvenu vakcinu protiv ebole koristeći tehnologiju koja je primenjena tokom pandemije kovida.

Prema njihovim procenama, nova vakcina bi mogla da bude spremna za klinička ispitivanja u roku od dva do tri meseca.

Koalicija za inovacije u pripremi za epidemije (CEPI) finansira početne faze istraživanja.

Stručnjaci upozoravaju da je svaki dan važan

"S obzirom na to da se virus Bundibugjo brzo širi i da nema licenciranih vakcina, svaki dan je važan u trci protiv ove smrtonosne bolesti", rekao je izvršni direktor CEPI-ja Ričard Hačet.

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije, Tedros Adhanom Gebrejesus, ocenio je da bi vakcina protiv soja Bundibugjo mogla da pomogne u kontroli aktuelne epidemije, ali i da unapredi spremnost sveta za buduće epidemije ebole.