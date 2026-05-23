Pevačica Ivana Selakov iskreno je govorila o borbi sa viškom kilograma i otkrila na koji način je uspela da smrša.

Kako je navela, problem sa telesnom težinom pojavio se nakon trudnoće.

Ivana je istakla da je uz pomoć proteinske ishrane uspela da brzo izgubi višak kilograma.

-U trudnoći sam se ugojila 13 kilograma, ali nije to strašno. Znam da ima dosta žena koje se i više ugoje. Nisam pazila na ishranu jer mi je bilo bitno samo da moje dete bude zdravo. Dugo nisam mogla da dobijem dete, tako da kada sam ostala u drugom stanju, sebi sam dozvolila da jedem sve što želim - otkrila je svojevremeno za domaće medije.

"Skinula sam brzo kilažu kada sam postala majka"

Pevačica je objasnila da je ključ njenog mršavljenja bila tzv. mesna, odnosno proteinska dijeta.

-Skinula sam brzo kilažu kada sam postala majka. Zahvaljujući proteinskoj dijeti, gde se uglavnom jede samo meso i povrće, skinula sam sve suvišne kilograme. Hleb ne jedem uopšte, kao ni testo, krompir, grašak, slatkiše… Ma sve što mi je omiljeno mi je i zabranjeno. Ponekad pojedem neko voće, ali uglavnom samo pijem limunadu“ - ispričala je pevačica, dodajući da se i nakon pandemije koronavirusa ponovo ugojila, ali da je kasnije smršala uz izbalansiranu ishranu.

Progovorila o procesu vantelesne oplodnje

Govoreći o borbi za potomstvo, podsetila je da je godinama prolazila kroz težak period vantelesne oplodnje, uz veliku podršku dugogodišnjeg partnera Peđa.

-Moj Peđa i ja smo zajedno 10 godina, bebu priželjkujemo veoma dugo, ali nam se to nije ostvarilo sve do sada. Odlučila sam se za VTO pre svega zbog mojih godina i činjenice da nemam šta da čekam. Na preporuku mnogih poznanika, odlučila sam se za doktorku Gocu Ivanović. Pridržavala sam se svih njenih uputstava, a ona me je uputila na duži protokol koji podrazumeva hormonske injekcije - navela je za Grand.